In alcune destinazioni turistiche montane il costo della vita per i residenti è diventato insostenibile: tra affitti alle stelle, hotel lussuosi e boutique di alta moda, si spende sempre di più. Mentre per i turisti è una scelta, i cittadini che vivono e lavorano in queste zone sono costretti a spendere molto di più per gli affitti (e non solo) rispetto ai costi tradizionali del mercato.

Per far fronte a questa situazione, il sindaco di un noto comune montano ha introdotto un’iniziativa molto particolare: i lavoratori locali potranno pagare l’affitto in base al proprio reddito. In questo modo, non solo si andrà a risparmiare sulla locazione degli immobili, ma si potrà risparmiare una percentuale più elevata di reddito per fronteggiare altre spese.

Il concetto è semplice quanto rivoluzionario: se i prezzi di mercato rendono la vita impossibile ai residenti, è il mercato a doversi adattare al reddito reale. Perciò il Comune della lussuosa località sciistica svizzera ha costruito una ventina di abitazioni da affittare a prezzi calmierati.

A St. Moritz arrivano gli affitti in base al reddito

A partire dal mese di aprile 2026, il comune di St. Moritz ha avviato un progetto innovativo per contrastare il caro affitti, introducendo appartamenti con canone calcolato in base al reddito: ciò significa che le famiglie con meno disponibilità economiche potranno pagare un canone ridotto, mentre i più ricchi pagheranno l’affitto a prezzo più alto.

Il funzionamento di questa strategia si basa sul sistema «Pay-as-you-earn», ovvero si paga in base a quanto guadagni: un modello di edilizia abitativa pubblica che rompe con la logica dei canoni fissi legati alla metratura o alla zona. In questo primo lotto di appartamenti, il Comune non applicherà un prezzo standard, ma calcolerà l’affitto come una percentuale del reddito lordo del nucleo familiare.

L’iniziativa mira ad agevolare i lavoratori locali (come giardinieri, commessi e impiegati nel settore turistico) permettendo loro di risiedere nella rinomata località grigionese senza dover affrontare spese folli.

Il cantiere iniziale riguarda 19-20 unità abitative situate nell’area di Signal, ma il piano complessivo del Comune prevede la costruzione di ulteriori 150-200 unità abitative con lo stesso criterio di accessibilità economica.

Quanto costa vivere a St. Moritz?

Considerando gli elevati costi per una settimana bianca in questa località, quanto costa invece vivere a St. Moritz? Questa meravigliosa località sciistica offre panorami eccezzionali, ma anche affitti proibitivi, oltre a un costo della vita che non ha eguali in quasi nessun’altra parte della Svizzera.

Per un appartamento standard di tre locali nel mercato libero, non è raro vedere richieste che superano i 3.500 o 4.000 franchi svizzeri al mese (che corrispondono a circa lo stesso valore in euro), una cifra che può assorbire l’intero stipendio di un lavoratore del settore servizi. E tutto questo riguarda soltanto l’affitto.

La spesa alimentare quotidiana costa mediamente il 20-30% in più rispetto alle città svizzere di pianura a causa dei costi di logistica e della scarsa concorrenza tra i retailer locali. Anche i servizi di base, come l’assicurazione sanitaria (obbligatoria in Svizzera e particolarmente onerosa nei Grigioni) e le spese per l’energia pesano drasticamente sui bilanci familiari.

Un pasto economico fuori casa difficilmente scende sotto i 30-40 franchi, mentre i costi per il tempo libero e lo sport, nonostante le agevolazioni per i residenti, rimangono parametrati su una clientela internazionale di alto profilo. In questo ecosistema, una famiglia media necessita di un reddito lordo combinato di almeno 8.000-10.000 franchi al mese per poter vivere con dignità senza dover fare rinunce estreme.

L’intervento del Comune sul fronte degli affitti rappresenta quindi un tentativo di restituire la montagna a chi la vive e la lavora ogni giorno, e non solo a chi la visita per una settimana bianca.