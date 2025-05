In Giappone stanno affrontando una crisi inaspettata, ecco cosa sta succedendo

Il riso è molto più di un cereale in Giappone, è l’alimento basilare della dieta nipponica e recentemente il Paese del Sol Levante fa fatica a portarlo in tavola.

Il cambiamento climatico, il turismo e le politiche agricole hanno generato una tempesta perfetta che ha portato a una crisi inaspettata. Ogni giorno, milioni di giapponesi consumano riso a colazione, pranzo e cena.

Questo cereale non è solo un alimento, ma un pilastro culturale ed economico: è essenziale per la produzione del sakè, del mochi e dell’aceto, e rappresenta un simbolo identitario della nazione. Tuttavia, negli ultimi mesi, gli scaffali dei supermercati giapponesi faticano a rifornirsi di riso, mentre i prezzi sono saliti alle stelle: un sacco da 5 chili costa oltre 4.200 yen, più del doppio rispetto all’anno precedente.

La crisi, in corso da diverse settimane, ha spinto alcuni punti vendita a limitare il numero di confezioni acquistabili per cliente. Ma la penuria di riso non è solo un fatto economico: tocca la quotidianità delle famiglie, destabilizza il settore agricolo e pone interrogativi sul futuro alimentare del Giappone. Dietro questo scenario si nasconde un intreccio complesso di fattori che ha messo a dura prova il cuore dell’identità culinaria giapponese. Ecco quali sono le cause di questa crisi e quali sono i rischi e le soluzioni ad essa per il Giappone.

Tuttavia, il problema ha radici ben più profonde. Fin dagli anni Settanta, il governo giapponese ha adottato una politica agricola chiamata gentan , che prevede sussidi per incentivare gli agricoltori a coltivare meno riso, con l’obiettivo di evitare surplus produttivi e mantenere i prezzi elevati. Un sistema concepito in un altro contesto economico, che oggi si dimostra controproducente: da una parte limita la produzione, dall’altra ostacola il ricambio generazionale e l’innovazione nel settore agricolo. Il risultato? Meno risaie attive, agricoltori sempre più anziani (l’età media è di 71 anni ) e un calo del 25% del numero complessivo di agricoltori tra il 2015 e il 2020. La carenza di riso non è quindi solo figlia del clima, ma anche di un’intera struttura che oggi scricchiola.

A peggiorare la situazione, è intervenuto il boom del turismo . Dopo anni di chiusure dovute alla pandemia, il Giappone ha riaperto le frontiere e milioni di turisti hanno ripreso a visitare il Paese, incrementando il consumo nei ristoranti, nei ryokan tradizionali e nei locali tipici come gli izakaya . Proprio mentre l’offerta diminuiva, la domanda è cresciuta in modo vertiginoso.

Il primo colpo inferto alla produzione di riso giapponese è arrivato l’estate 2023: tra le più calde mai registrate in Giappone, con temperature eccezionalmente elevate che hanno gravemente compromesso la resa agricola. Le piante di riso, che richiedono condizioni ambientali stabili e abbondante acqua, hanno sofferto lo stress termico, dando vita a raccolti inferiori in qualità e quantità. Questo ha rappresentato un duro colpo per un Paese che dipende fortemente dalla produzione interna per soddisfare il fabbisogno di riso.

La crisi del riso, quali sono i rischi e soluzioni per il Giappone

Le conseguenze della crisi del riso in Giappone sono molteplici e vanno oltre l’aumento dei prezzi nei supermercati. Il primo rischio è culturale: il riso non è un alimento qualsiasi, ma un emblema della tradizione giapponese. Vederlo diventare un bene difficile da reperire, o troppo costoso per molte famiglie, colpisce il senso stesso dell’identità alimentare nazionale: è come se in Italia all’improvviso la pasta e il pane diventassero alimenti difficili da comprare e mettere in tavola.

Anche il settore agricolo è in forte sofferenza. I produttori si trovano schiacciati tra costi crescenti, vincoli burocratici e politiche che non li tutelano. Le proteste non si sono fatte attendere: a marzo 2025, oltre 4.000 agricoltori hanno manifestato a Tokyo, denunciando l’impossibilità di vivere dignitosamente del proprio lavoro. Alcuni hanno sfilato con i trattori nel cuore della capitale, chiedendo una revisione immediata delle politiche agricole.

Il governo ha cercato di tamponare la crisi vendendo parte delle riserve strategiche di riso – normalmente destinate a emergenze – e, per la prima volta dal 1999, ha autorizzato l’importazione del cereale dalla Corea del Sud. Tuttavia, si tratta di interventi limitati: solo una parte del riso è arrivata effettivamente nei negozi e l’importazione è simbolica, con appena 22 tonnellate introdotte.

La soluzione richiede un cambiamento profondo e strutturale. È necessario rivedere il sistema gentan, investire nella modernizzazione dell’agricoltura, incentivare i giovani a intraprendere la carriera agricola e garantire una filiera più efficiente e trasparente. In vista delle elezioni politiche previste per luglio, il costo della vita e la sicurezza alimentare stanno diventando temi centrali. Il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba dovrà affrontare non solo una crisi agricola, ma anche una sfida politica e sociale, anche oggi la crisi del riso potrebbe trasformarsi in un catalizzatore di cambiamento per il futuro del Giappone.