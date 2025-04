In Cina il ponte più alto del mondo, tempo di percorrenza da due ore a un minuto

La Cina è da sempre considerato il Paese dei record ed è pronta a conquistare il titolo per il ponte più alto di sempre.

Nel cuore della Cina sud-occidentale, precisamente nella provincia del Guizhou, sta per essere completato, infatti, un progetto infrastrutturale destinato a riscrivere la storia dell’ingegneria moderna: il ponte Huajiang Grand Canyon, che supererà di gran lunga l’attuale detentore del record di 290 metri, il celebre viadotto di Millau in Francia.

Oltre ai numeri da capogiro, il ponte costituirà un cambiamento radicale nella mobilità locale. Attualmente, attraversare l’area del Grand Canyon di Huajiang – noto anche come la “crepa della terra” – può richiedere fino a due ore di viaggio. Con l’apertura del ponte, prevista per la seconda metà del 2025, questo tempo verrà drasticamente ridotto a un solo minuto.

La provincia del Guizhou, d’altronde, è già nota per ospitare quasi la metà dei 100 ponti più alti al mondo, a conferma della sua centralità nei piani infrastrutturali cinesi. Di seguito tutto quello che serve sapere sul nuovo ponte più alto di sempre.

Un ponte da record: altezza e tempi da capogiro

Il ponte Huajiang Grand Canyon è stato pensato per sorprendere, non solo per la sua imponenza ma anche per la sua efficienza. Con i suoi 625 metri, il ponte si eleva vertiginosamente sopra il fiume che attraversa il Grand Canyon di Huajiang, rendendolo il più alto mai costruito dall’uomo. Si tratta di una struttura progettata per collegare due estremi geografici che, finora, obbligavano automobilisti e trasportatori a lunghi e tortuosi percorsi attraverso strade di montagna.

Il vero punto di svolta, però, è rappresentato dalla riduzione dei tempi di percorrenza. L’attuale tragitto, che richiede circa due ore, verrà coperto in meno di un minuto una volta che il ponte sarà operativo. Questo non solo migliorerà l’efficienza dei trasporti, ma ridurrà anche i costi legati alla logistica, al consumo di carburante e all’usura dei mezzi.

I lavori di costruzione sono iniziati il 18 gennaio 2022 e hanno già raggiunto il 95% del completamento, secondo quanto dichiarato da Zhang Shenglin, ingegnere capo del Guizhou Highway Group. L’inaugurazione è attesa entro il 30 giugno 2025, con apertura al traffico prevista nella seconda metà dello stesso anno. Il ponte rappresenterà non solo un trionfo ingegneristico, ma anche un’attrazione turistica, attirando visitatori da tutto il mondo curiosi di vedere dal vivo questa meraviglia ingegneristica.