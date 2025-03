In 30 anni questa Borsa ha perso 1 trilione di dollari. Rischio effetto domino

Come investire in borsa?

Il mercato azionario in India ha perso 1.000 miliardi di dollari (circa 920 miliardi di euro) di capitalizzazione di mercato.

L’andamento negativo della borsa locale sta rallentando la crescita economica, con segnali preoccupanti sul futuro della spesa dei consumatori e del settore automotive.

Gli indici di riferimento, il Nifty 50 e il Sensex, hanno registrato perdite significative dal settembre scorso, con un crollo superiore al 20% per le azioni delle società mid e small cap.

La discesa del mercato ha avuto un impatto diretto sugli investitori al dettaglio e ha colpito duramente i loro guadagni inizialmente accumulati grazie ai rialzi verificatisi nei mesi precedenti.

Questo mercato ribassista ha gravi conseguenze non solo per il portafoglio di chi investe, ma anche per l’economia del Paese nel suo complesso.

L’impatto del crollo del mercato azionario in India Da settembre 2024, l’indice Nifty 50 ha registrato una perdita del 14,5% e il Sensex del 13,9%, con il crollo che ha colpito soprattutto le mid e small cap. Questo ha portato ad un “bear market” che sta pesando sugli investitori. Gli investitori al dettaglio negli ultimi anni avevano visto crescere i propri risparmi grazie al dinamismo della borsa indiana, ma oggi si trovano a fare i conti con pesanti perdite. L’incertezza economica dovuta anche all’impatto della politica estera di Trump si aggiunge alle preoccupazioni per le deboli trimestrali delle società indiane e per i deflussi di capitali esteri, fattori che potranno far attendere a lungo gli investitori che aspettano che il crollo si esaurisca.

Contagio sull’economia indiana L’effetto di questo calo dell’azionario non si limita agli investitori. Secondo gli economisti Sonal Varma e Aurodeep Nandi di Nomura, le dinamiche sui redditi e il risparmio porteranno i consumi all’interno delle città e la crescita economica del Paese a rallentare ulteriormente. Di conseguenza, sono attesi un calo della fiducia dei consumatori e una contrazione della domanda nel prossimo futuro. Questa ritrazione avrà effetti anche sul PIL dell’India, tradizionalmente sostenuto soprattutto dalla spesa dei consumatori. Secondo Gaura Sen Gupta, economista presso IDFC FIRST Bank, la correzione del mercato azionario potrebbe portare ad investimenti più moderati da parte delle famiglie, con una diminuzione della domanda dei consumi nelle grandi città, un fattore che andrebbe a pesare sulla crescita economica. Molti consumatori stanno rivedendo i propri piani di spesa, posticipando investimenti significativi come l’acquisto di una casa, mentre alcuni settori, come quello automobilistico, iniziano a risentire della volatilità del mercato. Le vendite di motocicli sono scese del 9%, mentre le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate solo del 2%. Le difficoltà dell’automotive potrebbero avere un impatto significativo sull’economia di Nuova Delhi, dato che l’industria automobilistica indiana rappresenta il 7,1% del PIL.