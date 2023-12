Il ritorno di Cameron in Uk: perché il neo ministro è già nell’occhio del ciclone

Il ritorno di David Cameron nel governo britannico si è concretizzato lo scorso 13 novembre. In seguito ad un rimpasto del premier Rishi Sunak, Suella Braverman, ministro dell’Interno, è stata sostituita da James Cleverly, fino a poco fa titolare degli Esteri. Ad occupare la poltrona al vertice di quest’ultimo dicastero, ecco invece la vecchia conoscenza della politica dell’Uk. Quel Cameron dimessosi da primo ministro nel 2016, dopo il disastroso esito del referendum sulla Brexit, e passato alla storia per averlo indetto, perdendolo, innescando così una delle crisi più gravi di sempre del sistema politico britannico.

L’attuale presenza dell’ex premier nella squadra di Sunak apre a diversi interrogativi. Il più importante, un nodo spinoso non da poco, riguarda i rapporti tra il Regno Unito e la Cina. Già, perché mentre Cameron è chiamato a traghettare il governo britannico in un mondo in subbuglio nel tentativo di rendere globale il Paese - con tentacoli capaci di arrivare in ogni area rilevante del pianeta, Indo-Pacifico compreso – Londra è alle prese con lo spionaggio cinese. [...]