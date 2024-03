Il Governo Meloni è già a fine corsa?

Negli ultimi anni, l’elettorato italiano ha dimostrato una notevole volatilità, con bruschi cambiamenti di preferenze e alleanze. Un fenomeno che ha coinvolto sia il centrodestra che il centrosinistra, dando luogo a scenari politici in continua evoluzione.

Matteo Renzi, dopo il trionfo alle elezioni europee del 2014 con il 40%, ha subito una drastica riduzione dei voti del Partito Democratico nelle successive elezioni politiche, un destino condiviso di recente anche dal Movimento 5 Stelle.

Giorgia Meloni ha conquistato risultati straordinari alle elezioni politiche del 2022, diventando la prima donna premier in Italia. Tuttavia, dopo quasi un anno e mezzo dalla sua ascesa al potere, i primi segnali di incertezza sembrano emergere, nonostante la persistente luna di miele con gli italiani.

Recenti sondaggi politici indicano ancora Fratelli d’Italia come il principale partito del Paese. Tuttavia, il consenso verso Giorgia Meloni e i suoi alleati sembra scemare, una flessione attualmente considerata fisiologica ma che potrebbe avere ripercussioni nel prossimo futuro.

Se il centrodestra dovesse subire una sconfitta anche in Abruzzo dopo quella in Sardegna, potrebbe arrivare la resa dei conti nel centro-destra.

Il governo Meloni è in crisi?

Basterà una eventuale vittoria in Abruzzo per ridare vigore all’esecutivo?

Lasciateci il vostro commento qui sotto, e il commento più votato questa settimana riceverà un esclusivo abbonamento mensile omaggio a Money.it Premium.

E se sei già abbonato, i mesi sono 3 per un tuo amico.