Il CAC 40 e il lusso: da motore di crescita a freno per il mercato azionario francese?

Il 2024 si è rivelato un anno complicato per il CAC 40, l’indice di riferimento della borsa di Parigi.

Mentre altri indici europei come il DAX tedesco o il FTSE MIB italiano hanno mostrato performance migliori, il CAC 40 ha sottoperformato, penalizzato da fattori strutturali di origine politica e contingenti legati al settore del lusso.

Questo settore, tradizionalmente un motore di crescita per l’economia francese e per il suo mercato azionario, è attualmente in difficoltà, trascinando al ribasso l’intero indice. [...]