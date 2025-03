I vinili italiani più rari e ricercati dai collezionisti. Questi valgono più di 2.000 euro

Come investire in borsa?

La nostra epoca passerà alla storia come quella della nostalgia. In tutti i settori sta infatti spopolando la moda del vintage e moltissime persone scandagliano ogni giorno la rete alla ricerca di pezzi d’epoca, siano essi mobili, giocattoli o semplici dischi.

Proprio i dischi in vinile sono tra gli oggetti più ricercati dai collezionisti. E non soltanto quelli stranieri. I vinili italiani che stiamo per presentare, per esempio, possono valere più di 2.000 euro.

Il primo album originale di Vasco Rossi vale più di 2.000 euro Nel 1978 Vasco Rossi iniziò una carriera di incredibile successo che dura ancora oggi. Il suo primo lavoro si intitolava “Ma cosa vuoi che sia una canzone” e ritraeva in copertina un manico di chitarra con la punta a forma di matita. A rendere questo disco un pezzo unico, per cui i collezionisti sono disposti a sborsare dai 2.000 euro in su, è l’estrema rarità. Della prima edizione ne vennero stampate appena 2.000 copie che vennero distribuite quasi esclusivamente in Lombardia e in Emilia Romagna. Se scopriamo di averne una originale siamo appena diventati ricchi.

Ingresso Libero di Rino Gaetano vale 1.400 euro Un altro vinile per cui i collezionisti sono disposti a sborsare cifre folli è “Ingresso Libero”, il primo album di Rino Gaetano, datato 1974. Un disco che ha dato vita a una leggenda. Sembra infatti che lo stesso Gaetano, arrabbiato per i pessimi risultati di vendita, abbia dato fuoco in prima persona alle copie rimaste. Qualcuna, però, si è salvata e se è in buone condizioni può essere rivenduta a una cifra compresa tra i 1.200 e i 1.400 euro.

Il primo singolo di Lucio Battisti potrebbe farci guadagnare una bella cifra Il 1966 fu un anno storico per tutta la musica italiana. È questo l’anno in cui arrivò nei negozi di dischi “Dolce di giorno/Per una lira”, il primo singolo cantato da Lucio Battisti. Del 45 giri vennero stampate 1.000 copie e vendute poco più della metà. Una rarità assoluta che ha fatto schizzare le quotazioni dei pochi esemplari rimasti ben sopra i 1.500 euro.