I tycoon dell’India: quali sono le famiglie più ricche del Paese

Anant Ambani, 29 anni, figlio minore del miliardario indiano Mukesh Ambani - uno degli uomini più ricchi del mondo – sposerà Radhika Merchant, coetanea e figlia dell’industriale Viren Merchant, CEO e vicepresidente di Encore Healthcare, un produttore globale a contratto nel settore farmaceutico.

Due delle famiglie più potenti dell’India attendono dunque, con ansia e trepidazione, di assistere all’unione dei loro rampolli in un matrimonio dorato. L’appuntamento è fissato per il prossimo 12 luglio a Mumbai. Nel frattempo Ambani Jr ha dato il via ad una festa pre matrimoniale organizzando una crociera da sogno nel Mar Mediterraneo.

La nave, con a bordo centinaia di ospiti – quasi tutte personalità di spicco, come attori di Bollywood o paperoni dell’economia indiana – è salpata da Palermo e, dopo qualche tappa intermedia, si è fermata a Portofino. La crociera, che ha tra l’altro ospitato i Backstreet Boys (per un concerto dal vivo) e pure Mark Zuckerberg e Bill Gates, secondo i giornali indiani avrebbe superato ampiamente i 130 milioni di euro. [...]