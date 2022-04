I migliori master per laureati in scienze politiche

Trovare e scegliere un master all’altezza delle proprie aspirazioni professionale può apparire complesso vista la vasta gamma di opzioni che il mondo universitario e altri enti di formazione mettono a disposizione dei neolaureati.

In particolare chi ha conseguito una laurea triennale o magistrale in Scienze Politiche comprende la stringente necessità d’indirizzarsi tempestivamente verso un settore disciplinare specifico e, contemporaneamente, inserirsi nel mercato del lavoro presentandosi da subito come un profilo di rilievo.

Ecco quindi alcuni consigli per orientarsi e una breve selezione dei migliori master rispetto all’offerta nazionale e internazionale operata dagli esperti del settore.

leggi anche Sbocchi lavorativi scienze politiche: le professioni più richieste dopo la laurea

Laurea scienze politiche: migliori master italiani

Rispetto al panorama dell’offerta formativa italiana il portale di orientamento guidamaster.it ha selezionato i risultati più quotati del 2022:

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (SDA Bocconi)

Milano, Lombardia

28/04/2022

12 mesi

Master of International Health Care Management, Economics and Policy (SDA Bocconi)

Milano, Lombardia

21/06/2022

12 mesi

Master di specializzazione in Big Data & Business Analytics (RCS Academy)

Milano, Lombardia

18/11/2022

5 mesi

Master in Comunicazione Professionale in Ambito Internazionale e Interculturale (Università degli Studi di Pisa Consorzio Quinn)

Pisa, Toscana

14/01/2022

12 mesi

Executive Master in Management of International Organizations (SDA Bocconi)

Milano, Lombardia

31/07/2021

9 mesi

Master in Anticorruzione e Appalti Pubblici (Link Campus University)

Roma, Lazio

07/11/2020

12 mesi

Ci sono inoltre tre segnalazioni per il cantone svizzero del Ticino, più precisamente nel distretto di Lugano:

Master in Business Law

Manno

09/09/2022

12 mesi

Master of Advanced Studies in Economics (Università della Svizzera Italiana)

Lugano

30/06/2022

12 mesi

Master of Advanced Studies in Public Management and Policy - Università della Svizzera Italiana

Lugano

31/07/2022

12 mesi

Laurea scienze politiche: migliori master esteri

Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata dal conseguimento di un master universitario all’estero, anche se questo caso ci sono alcune variabili aggiuntive da tenere in considerazione nella scelta.

Quanto però al ranking Keystone master studies in materia troviamo già qualche indicazione importante; vi riportiamo qui i risultati evidenziati dallo studio e qualche informazione riguardo lingue richieste e tempistiche del corso.

Master in Relazioni Internazionali (Unicaf - Liverpool John Moores University)

Liverpool, Regno Unito

Tempo pieno o Part-Time

3 anni

Inglese

online

Master in consulenza d’immagine e consulenza politica (Universidad Camilo José Cela)

Madrid, Spagna

Tempo pieno o Part-Time

9 mesi

Spagnolo

online

Executive Master in EU Studies (Centre international de formation européenne)

Berlino, Germania

Part-Time

2 anni

Inglese

anche online

Master in studi sulla migrazione (University of San Francisco - College of Arts & Sciences)

San Francisco, California

Tempo pieno

2 anni

Inglese

Corso di laurea magistrale in pace, mediazione e ricerca sui conflitti (Åbo Akademi University)

Vaasa, Finlandia

Tempo pieno

2 anni

Inglese

Master in politica, sicurezza e guerra (The Swedish Defence University)

Stoccolma, Svezia

Tempo pieno

2 anni

Inglese

Qualche criterio da tenere d’occhio

Che si tratti di un master di primo o secondo livello non importa, il focus della scelta deve essere rivolto alla spendibilità del vostro titolo in contesti capaci di agevolare l’accesso al mondo del lavoro e l’attività di networking.

Per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi sono due gli aspetti fondamentali da considerare:

il grado occupazionale del master prescelto;

la possibilità di svolgere stage e tirocini (preferibilmente all’estero).

Quanto al fattore occupazionale il master dovrà mostrare un’alta percentuale di placement per chi lo ha frequentato in precedenza. Molti portali indicano in maniera trasparente questi parametri così come la retribuzione della professione per cui prepara i corsisti, ma la cosa da fare è sempre andare alla fonte e contattare direttamente ex allievi per ricevere da loro indicazioni chiare e concrete sulle prospettive descritte nell’offerta formativa.

Passiamo ora dalla questione collocamento. L’ingresso nel mercato del lavoro può essere complesso senza qualche esperienza preliminare d’inserimento aziendale che dia modo di confrontarsi praticamente con le richieste del settore nel quale si intende fare carriera. Un buon master post laurea quindi deve esser job oriented, aderente con la domanda e l’offerta del campo in cui ci si specializza per andare oltre il substrato teorico delle discipline studiate fino a quel momento. Per far ciò è cruciale documentarsi sui rapporti di partnership che l’ente promotore del master ha con aziende e istituzioni. La variabile di vivere un’esperienza d’inserimento professionale all’estero è poi un bonus per chi intende intraprendere la carriera diplomatica o comunque confrontarsi con dossier di carattere internazionale un domani.

Una volta capito in che direzione guardare sarà più semplice avere uno sguardo critico verso il contesto.