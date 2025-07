I fallimenti delle aziende italiane sono aumentati del +33% negli ultimi due anni

Il numero delle liquidazioni giudiziali in Italia torna a salire in modo marcato dopo un periodo di relativa stabilità. Secondo l’ultima indagine condotta da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nei sistemi di informazione economica, nel secondo trimestre del 2025 sono state 2.712 le imprese costrette ad avviare una procedura di liquidazione giudiziale. Rispetto allo stesso trimestre del 2024, l’incremento è stato pari al 18%, mentre il confronto con il secondo trimestre del 2023 evidenzia un aumento complessivo del 33% nell’arco dei due anni.

Sebbene i numeri restino ancora inferiori rispetto a quelli registrati prima della pandemia, il quadro attuale mostra un andamento che preoccupa sia per la rapidità della crescita, sia per l’estensione del fenomeno a diversi settori produttivi e aree geografiche del Paese. Il peggioramento della congiuntura economica, unito alle difficoltà strutturali del tessuto imprenditoriale italiano, sta infatti rendendo più vulnerabili anche quelle aziende che fino a poco tempo fa riuscivano a mantenere un equilibrio finanziario. I principali fattori di rischio includono un’inflazione ancora elevata, nuove turbolenze negli scambi internazionali e l’aumento dei costi di approvvigionamento, che colpiscono in particolare le PMI con forte esposizione verso i mercati esteri.

A confermarlo le parole di Marco Preti, amministratore delegato di CRIBIS, secondo cui la fotografia emersa dai dati conferma la fragilità dell’attuale contesto economico:

L’inflazione che continua a rimanere alta, insieme alle nuove tensioni nel commercio globale, crea rischi concreti: dazi e misure protezionistiche potrebbero frenare le esportazioni e interrompere le catene di approvvigionamento. Le imprese più colpite saranno quelle PMI maggiormente legate ai mercati internazionali.

I settori più esposti: commercio, edilizia e servizi L’aumento delle liquidazioni giudiziali ha interessato in modo particolare tre comparti economici. Il commercio risulta il settore più colpito, con 826 casi registrati nel secondo trimestre 2025. Questo dato risulta in forte crescita rispetto ai 713 casi del primo trimestre dello stesso anno, con un incremento in valore assoluto che conferma il progressivo deterioramento della situazione economica per le imprese del settore. Anche l’edilizia mostra segnali evidenti di difficoltà: il numero delle liquidazioni è salito da 493 a 600 casi, con una variazione positiva di oltre il 20%. Infine i servizi, pur registrando un incremento più contenuto, passano da 555 a 597 procedure, un dato comunque indicativo di una crisi trasversale. Le cause di questa situazione si intrecciano con fenomeni noti. Nel commercio, la contrazione della spesa delle famiglie e l’incertezza sui consumi penalizzano soprattutto i piccoli operatori. L’edilizia continua a soffrire per la riduzione degli investimenti pubblici e privati, aggravata dalla fine di diversi incentivi fiscali, tra cui l’Ecobonus, che avevano sostenuto la domanda negli anni precedenti. Anche il settore dei servizi, spesso considerato più resiliente, inizia a mostrare segnali di affanno in un contesto in cui l’incertezza frena gli investimenti e limita la capacità di pianificazione a medio-lungo termine. leggi anche La classifica delle Regioni con più imprese in Italia