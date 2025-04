I 5 trekking più belli d’Italia da fare almeno una volta nella vita

Montagne come Alpi e Appennini. Vulcani e ghiacciai. Borghi, foreste, calette incontaminate e spiagge che ricordano quelle delle Hawaii o delle Maldive. Questo (e molto altro) è quello che ci regala ogni giorno l’Italia. E forse il modo migliore per ammirare questi spettacoli è quello di goderseli a piedi. Ecco perché abbiamo selezionato i 5 percorsi trekking da fare almeno una volta nella vita.

Assolutamente spettacolare e perfetto per una vacanza in primavera.

Partiamo dal Lago di Como per scoprire il Sentiero del Viandante , una strada antichissima lunga 45 km che collega Lecco a Colico. Mettersi in cammino su questo percorso significa immergersi in un panorama fatto di vecchi mulini, piccole casette, chiese e splendidi castelli. Il tutto con il Lario a fare da cornice.

La Liguria è una regione spettacolare sospesa tra mare e montagne. Un vero scorcio paradiso per gli appassionati di trekking. Tra i vari percorsi disponibili in questo territorio il più bello e famoso è il Sentiero Azzurro che collega le 5 Terre .

3 - Il Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana

Proseguiamo verso sud per scoprire il Sentiero degli Dei, il trekking più famoso per scoprire la Costiera Amalfitana. Il suggestivo nome del percorso deriva dalle spettacolari viste in cui ci si imbatte durante le escursioni e dalle leggende di cui è protagonista (si dice che Ulisse sia stato messo in salvo dalle sirene in questa zona).

Un sentiero facile ma, vista l’altezza, sconsigliato a chi ha problemi di vertigini. Se decidiamo di visitare questo splendido territorio meglio farlo in questo periodo dell’anno o in autunno. In estate le temperature raggiungono picchi di difficile gestione.