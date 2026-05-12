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I 5 mobili IKEA vintage che oggi valgono una fortuna

Giacomo Astaldi

12 Maggio 2026 - 10:14

Da mobili economici a pezzi da collezione: ecco i 5 arredi IKEA vintage che oggi valgono fino a 18.000 euro e fanno impazzire collezionisti e aste internazionali.

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Lo sappiamo, IKEA è anzitutto sinonimo di arredamento democratico: prezzi bassi, montaggio fai-da-te e mobili pensati più per la praticità che per il collezionismo. Ma oggi qualcosa è cambiato. Alcune di quelle stesse sedie, librerie e poltrone nate per arredare appartamenti universitari o prime case vengono battute all’asta per migliaia di euro.

Il fenomeno del “vintage IKEA” è esploso negli ultimi anni grazie alla nostalgia per il design anni ’70 e ’80 e alla riscoperta del modernismo scandinavo, il tutto rafforzato dalla voglia di unicità e dalla passione crescente per i pezzi fuori produzione. Alcuni modelli, soprattutto quelli firmati da designer famosi o prodotti in quantità limitate, sono diventati veri asset da investimento.

Ecco i 5 pezzi IKEA più ricercati dai collezionisti e che valgono di più sul mercato del vintage.

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1) Poltrona CAVELLI (1959)

  • Valore attuale: tra i 15.000 e 18.000 euro
Poltrona CAVELLI Poltrona CAVELLI Fonte: Ikeamuseum.com

La CAVELLI è il Santo Graal del collezionismo IKEA. Disegnata da Bengt Ruda, fu prodotta in pochissimi esemplari ed è considerata una delle prime vere icone del marchio svedese. Con le sue linee organiche e il look da salotto modernista anni ’60, oggi è ricercatissima nelle aste internazionali.

Nel maggio 2022, la casa d’aste svedese Bukowskis ha venduto un esemplare per 151.000 corone svedesi (circa 15.500 euro), ma altre vendite private e aste meno blasonate nel 2024 e 2025 hanno visto il prezzo salire verso la soglia dei 18.000 euro. E pensare che nel 1959 costava l’equivalente di 27 euro. Chi l’ha conservata ha visto il valore della poltrona aumentare di oltre il 60.000%.

2) Poltrona IMPALA (1972)

  • Valore attuale: tra i 2.000 e i 13.000 euro
Poltrona IMPALA Poltrona IMPALA Fonte: Inter IKEA Systems B.V. 2024

Disegnata da Gillis Lundgren, l’uomo che ha inventato la libreria BILLY e che era alla ricerca di qualcosa di «basso, largo e folle», la IMPALA è diventata una leggenda tra gli appassionati di design space-age. Sembra infatti uscita da un film di fantascienza anni ’70, con la sua struttura in tubolare metallico e la silhouette futuristica.

All’epoca costava poche decine di euro. Oggi è uno dei pezzi più desiderati nei marketplace vintage internazionali. Pur non essendo rara quanto la Cavelli, è molto difficile trovarla con il rivestimento originale intatto, colpa della gommapiuma interna degli anni ’70 tende a degradarsi.

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3) Sedia VILBERT

  • Valore attuale: tra 1.500 e 5.000 euro
Sedia VILBERT Sedia VILBERT Fonte: Catawiki

La VILBERT è una delle collaborazioni più celebri tra IKEA e un grande designer internazionale: Verner Panton. Coloratissima, geometrica e provocatoria, fu lanciata nel 1993 ma prodotta in appena 4.000 pezzi. Il mercato inizialmente non la capì, e proprio quella produzione limitata oggi la rende ambitissima.

4) Libreria GUIDE

  • Valore attuale: tra 1.200 e 1.600 euro.
Libreria GUIDE Libreria GUIDE Fonte: Ikeamuseum.com

La GUIDE è un esempio di design industriale anni ’80 perfetto. Struttura minimale, colori vivaci e un’estetica che oggi sembra uscita direttamente da Pinterest o Instagram. Firmata da Niels Gammelgaard, è diventata molto popolare tra interior designer e collezionisti di arredamento postmodernista.

Molti la confondono con la libreria Enetri (degli anni ’90/2000), che ne è l’erede più comune. Ma la GUIDE originale degli anni ’80 è più robusta e ha dettagli costruttivi che i collezionisti preferiscono, come i bordi dei ripiani colorati.

Buone notizie per chi ha un budget limitato. Di recente IKEA ha fatto tornare il prodotto, rivisitato, sul mercato, con il nome BYAKORRE e ad un prezzo di 149 euro.

5) Poltrona SKYE

  • Valore attuale: tra i 900 e 2.000 euro
Poltrona SKYE Poltrona SKYE Fonte: Ebay.com

La SKYE, progettata da Tord Björklund, è una poltrona reclinabile che incarna perfettamente il minimalismo scandinavo degli anni ’70. Con il suo telaio cromato e la pelle che la rendono ancora incredibilmente contemporanea, per molti collezionisti è uno dei migliori investimenti nel mondo IKEA vintage.

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