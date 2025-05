I 3 fiumi più belli del mondo. Uno si trova a meno di 2 ore da Venezia

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Quando si parla di acqua e vacanze la prima cosa che viene in mente sono le spiagge dei Caraibi o delle Maldive. Oppure le calme e pacifiche sponde di un lago. I fiumi, invece, non vengono mai citati come mete turistiche da visitare. Ed è un errore madornale perché i 3 fiumi di cui stiamo per parlare sono spettacoli naturali con pochi eguali al mondo. Uno dei essi, lo splendido fiume Isonzo, è a meno di 2 ore di auto da Venezia.

Lo spettacolo di colori del Caño Cristales Il fiume più colorato di tutto il pianeta e uno dei più spettacolari in assoluto, si trova a circa 170 km da Bogotà, la capitale della Colombia. Stiamo parlando del famoso Caño Cristales (il nome tradotto è “canale di cristallo”), che attraverso tutto il Paese. Noto anche con altri soprannomi come “fiume dei cinque colori” o “arcobaleno liquido”, ha una particolarità unica: tra luglio e novembre le sue acque si trasformano in un’esplosione di colori diversi (si va dal giallo al verde, fino ad arrivare al nero, al viola e al rosso) grazie alla fioritura della Macarenia Clavigera, una pianta acquatica che cresce solo in questa zona.

Il fiume Isonzo: uno scenario da favola al confine italiano A meno di 2 ore di auto da Venezia (poco meno di 160 km di distanza), si trova quello che per molti addetti ai lavori è il fiume più bello d’Europa: l’Isonzo (o Soča in lingua slovena). L’Isonzo è lungo 138 km e scorre a cavallo tra l’Italia e la Slovenia. Probabilmente la parte più bella da visitare è quella delle sorgenti dove l’acqua è talmente trasparente e cristallina da avergli fatto guadagnare il soprannome di “fiume smeraldino”. E se a queste acque spettacolari aggiungiamo le gole, gli speroni di roccia e le montagne a fare da sfondo, si intuisce facilmente perché i vertici della Disney hanno deciso di girare proprio qui alcune scene del film “Le Cronache di Narnia – Il principe Caspian”. Il fiume, inoltre, è un paradiso per gli appassionati di sport acquatici, per i fotografi e per chi, semplicemente, ama il trekking a contatto con la natura incontaminata.