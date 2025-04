Questo lago è stato eletto il più bello d’Italia. Ed è la nona volta

Come investire in borsa?

L’Italia è un Paese che ha poco da invidiare al resto del mondo. Noi italiani possiamo goderci ogni giorno città come Roma e Venezia, piccoli borghi incantevoli, spiagge da sogno e spettacoli naturali unici. E in questo gruppo rientra a pieno diritto anche il Lago di Molveno, in provincia di Trento. Non per niente è stato letto per la nona volta “Lago più bello d’Italia”.

leggi anche La meta europea più bella per le vacanze 2025 è a solo 2 ore da Genova

Molveno vince per la nona volta il riconoscimento di lago più bello d’Italia Vincere il premio come “lago più bello d’Italia”, assegnato ogni anno da realtà prestigiose come Legambiente e Touring Club Italiano è un motivo di grande orgoglio per un Comune. Vincerlo nove volte, però, significa che stiamo parlando di un luogo speciale. E il Lago di Molveno, premiato per la bellezza, la qualità dei servizi e la sostenibilità, lo è senza ombra di dubbio. Uno specchio d’acqua cristallina piazzato ai piedi delle Dolomiti del Brenta e circondato dal Monte Gazza e dalla Paganella che fa innamorare fin dal primo sguardo. Ma soprattutto una destinazione turistica in cui godersi relax, pace e contatto con la natura.

Cosa vedere a Molveno e dintorni Molveno meriterebbe una visita di per sé grazie alle sue tipiche case di montagna in pietra e legno, alle prelibatezze culinarie e ai deliziosi negozi di artigianato locale. Ma è la sua location, oltre alla presenza del lago, a renderlo una meta di vacanza perfetta per la primavera. Da qui partono, infatti, alcuni dei percorsi di trekking e mountain bike più belli d’Italia e che portano direttamente nel cuore delle Dolomiti di Brenta, uno dei patrimoni UNESCO presenti nel nostro Paese. E ci sono buone notizie anche per chi viaggia con i bambini. Da qualche anno c’è una nuova cabinovia che porta direttamente all’Altopiano di Pradel e al Forest Park, parco avventura pensati per i più piccoli. Se, invece, vogliamo continuare con laghi e passeggiate ci sono a disposizione Nembia e il suo laghetto, riserva di pesca, e Spormaggiore, località che ospita l’omonimo parco faunistico in cui è possibile ammirare specie meravigliose come l’orso bruno, il lupo e il gufo. Dopo tante camminate ed escursioni potremmo sentire il bisogno di rilassarci. Il luogo perfetto per farlo sono le acque del parco termale di Comano Terme, distante meno di 20 km da Molveno.