Un lago cristallino, una passeggiata tra i cervi. Il borgo perfetto per una vacanza in primavera

La primavera è senza dubbio la stagione migliore dell’anno per organizzare gite fuori porta a contatto con la natura. E se vogliamo rimanere in Italia abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta tra borghi, laghi e stabilimenti termali.

Se, però, vogliamo fare un’esperienza davvero unica, il consiglio è quello di visitare il piccolo paesino di Villetta Barea, nel cuore dell’Abruzzo, famoso anche con il nome di “paese dei cervi”. Una perla poco conosciuta incastonata all’interno di uno dei parchi naturalistici più belli di tutta l’Italia.

Non per niente il soprannome di Villetta Barrea è quello di “paese dei cervi”. Una piccola avvertenza se decidiamo di visitarlo e avvistiamo uno di questi maestosi animali. Meglio osservarli a debita distanza senza infastidirli e senza dare loro da mangiare.

Situato in collina e incastonato tra il Monte Mattone e il Monte Sterpi d’Alto, Villetta Barrea sorge a cavallo del Fiume Sangro ed è una piccola oasi di tranquillità fatta di panorami da sogno, stradine antiche e vecchie fortificazioni.

Se arriviamo da Napoli, invece, la strada di riferimento è la A1. All’ uscita Cainaello dovremo uscire e continuare prima sulla Strada Statale 85 e poi sulla SS83 in direzione del lago.

Nel primo caso dovremmo prendere l’ autostrada A14 verso Ancona e proseguire sulla A25 per poi uscire a Pescina. Da qui dovremo prendere la SS83 Marsicana e seguire le indicazioni che portano al Lago Barrea.

Il borgo di Villetta Barrea è facilmente raggiungibile in auto sia se partiamo da Roma che, più a sud, da Napoli.

Cosa vedere nei dintorni

Villetta Barrea fa parte di un trittico di piccoli borghi tutti da scoprire. Il primo è Barrea, borgo medievale fortificato famoso per il suo splendido castello, per il belvedere che permette di abbracciare con la vista il lago e la vallata circostante e per l’Antiquarium della Civiltà Safina, esposizione permanente inaugurata nel 2007 che raccoglie incredibili reperti risalenti alle epoche pre-cristiane.

L’altro paesino da visitare è Civitella Alfedena, un piccolo borgo collinare noto per la bellezza del suo centro storico e per il Museo del Lupo, centro naturalistico dedicato a questo splendido animale, tipico di queste zone.

E se amiamo le escursioni o siamo appassionati di trekking abbiamo sempre a nostra disposizione gli innumerevoli percorsi del meraviglioso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Percorsi che, in primavera, sono perfetti per godersi il risveglio della natura e per ammirare alcune delle specie animali più belle e rare d’Italia.