I 10 quadri più costosi al mondo, la classifica

La lista di questi capolavori, ovviamente, non ha la pretesa di definire quali sono i quadri che valgono di più al mondo in modo assoluto. Essa, infatti, tiene conto soltanto dei dipinti oggetto di vendita (tramite le case d’asta o le transazioni private) e non comprende capolavori dal valore inestimabile e dalla fama mondiale che sono invece conservati nei musei come la Gioconda di Leonardo da Vinci, il Guernica di Picasso o I Girasoli di Van Gogh.

Rispetto alle edizioni precedenti la classifica cambia sensibilmente. In alto entra una novità assoluta: il 18 novembre 2025 il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt è stato battuto da Sotheby’s a New York per 236,4 milioni di dollari (circa 204 milioni di euro), diventando l’opera d’arte moderna più costosa mai venduta all’asta e la seconda in assoluto dopo il Salvator Mundi: si piazza direttamente al quarto posto. Slitta invece verso il basso il Nafea faa ipoipo di Paul Gauguin, ridimensionato dopo che una causa in tribunale ne ha svelato il prezzo reale, ben inferiore a quello annunciato all’epoca (lo raccontiamo nel dettaglio più avanti). A farne le spese è il Nu couché di Amedeo Modigliani (145 milioni di euro), che esce dalla top ten e resta appena fuori insieme a «L’impero delle luci» di René Magritte, aggiudicato da Christie’s a New York a novembre 2024 per 114 milioni di euro.

I 10 quadri più costosi al mondo che andiamo a elencare, dalla decima alla prima posizione, sono ovviamente opere d’arte degne di nota dei pittori che hanno fatto la storia dell’arte a livello internazionale. Il loro valore di vendita, non a caso, supera i 100 milioni di euro.

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10. Ritratti di Marten Soolmans e Oopjen Coppit (Rembrandt), 160 milioni

Il decimo quadro più costoso al mondo in realtà è una coppia di dipinti: sono i ritratti di Marten Soolmans e Oopjen Coppit, marito e moglie, realizzati dal maestro olandese nel 1634 proprio per celebrare la loro unione. Andrebbero scorporati, teoricamente, perché, appunto, sono due quadri, ma siccome sono stati comprati insieme nel 2015 dal Governo francese e da quello olandese che li considerano inseparabili, di conseguenza non li separiamo neppure noi. Fanno la spola tra il Louvre e il Rijksmuseum, Parigi-Amsterdam: valore 160 milioni!

9. Donne di Algeri (Pablo Picasso), 161 milioni

Il nono quadro più costoso al mondo è di Pablo Picasso, che del resto non poteva mancare nella top ten. «Donne di Algeri», realizzato nel 1955, apparteneva originariamente alla Ganz Collection di New York, poi fu acquistato da collezionista saudita e infine fu battuto all’asta nel 2015 per 179,4 milioni di dollari, pari a circa 161 milioni di euro. In quel momento era il record per un dipinto venduto all’asta. L’acquirente non è mai stato confermato, ma potrebbe essere l’ex primo ministro del Qatar, Hamad Jassim bin Jaber al Thani.

8. N. 6 (Mark Rothko), 165 milioni

L’ottavo quadro più costoso al mondo è N. 6 di Mark Rothko, artista statunitense di origini lettoni, esponente dell’espressionismo astratto. Il suo sottotitolo è un po’ più esplicativo: «Violet, Green and Red», viola, verde e rosso, che sono i colori utilizzati, esattamente in quest’ordine dall’alto verso il basso, a formare tre strati, con diverse ombre e sfumature. A comprarlo fu nel 2014 Dmitry Rybolovlev, che rivedremo ancora nella classifica, ma in versione venditore: pagò 186 milioni di dollari, circa 165 milioni di euro.

7. Numero 17A (Jackson Pollock), 169 milioni

Il settimo quadro più costoso al mondo è contrassegnato, come quello precedente, da un numero, il 17A, anziché un titolo. L’autore è Jackson Pollock, figura fondamentale dell’espressionismo astratto statunitense. Ebbe breve vita (44 anni), ma ha contrassegnato un’epoca e per il suo capolavoro, uno dei tanti, Ken Griffin sborsò 200 milioni di dollari, circa 169 milioni, acquistandolo dalla Fondazione David Geffen. Ma come vedremo, spese di più per un altro dipinto.

6. Nafea faa ipoipo (Paul Gauguin), 176 milioni

Il sesto quadro più costoso al mondo ha un titolo pressoché impronunciabile: Nafea faa ipoipo. Vuol dire semplicemente «Quando ti sposi?» in lingua tahitiana, visto che fu proprio lì che lo realizzò nel 1892 Paul Gauguin, anche lui tra i maggiori interpreti del post-impressionismo. Nel quadro sono raffigurate due donne polinesiane in un momento di riposo della giornata, una ritratta in primo piano con una fisionomia più possente e abiti locali, l’altra più magra e in abiti missionari. Fino al 2015 di proprietà del collezionista svizzero Rudolf Staechelin e in mostra al Kunstmuseum di Basilea, l’opera fu poi ceduta a un acquirente riconducibile al Qatar. Ed è qui che comincia la parte più curiosa, quella del prezzo.

Nel febbraio 2015 la stampa internazionale annunciò una cifra da capogiro, circa 300 milioni di dollari, che avrebbe fatto del dipinto l’opera d’arte più costosa mai venduta fino a quel momento. Quel valore, però, era gonfiato: nel 2017, nel corso di una causa civile intentata a Londra dal mercante d’arte Simon de Pury per una commissione di 10 milioni di dollari legata alla trattativa, i documenti processuali fecero emergere il prezzo effettivo, 210 milioni di dollari, pari a circa 176 milioni di euro. Novanta milioni in meno rispetto a quanto riportato all’epoca: un ridimensionamento che ha fatto perdere al Gauguin il primato di allora e lo colloca oggi soltanto a metà classifica.

5. Shot Sage Blue Marilyn (Andy Warhol), 185 milioni

Il quinto quadro più costoso al mondo fa parte di una serie di 5 dipinti che lo rendono un’opera d’arte significativa nella carriera di Warhol. È stato acquistato da Larry Gagosian all’asta di Christie’s nel 2022 per 195 milioni di dollari, diventando all’epoca l’opera d’arte del XX secolo più costosa al mondo.

Warhol ha utilizzato la sua iconica tecnica serigrafica per la creazione di questo capolavoro e l’ispirazione è stata un’immagine pubblicitaria di «Niagara», un film con Marilyn Monroe.

4. Ritratto di Elisabeth Lederer (Gustav Klimt), 204 milioni

Il quarto quadro più costoso al mondo è la grande novità di questa edizione. Il Ritratto di Elisabeth Lederer, realizzato da Gustav Klimt tra il 1914 e il 1916, raffigura la figlia di August e Serena Lederer, tra i più importanti mecenati dell’artista nella Vienna di inizio Novecento: la giovane è avvolta in una veste imperiale d’ispirazione orientale, cifra dell’ultima stagione del maestro della Secessione viennese. Confiscata dai nazisti e restituita nel 1948 al fratello di Elisabeth, Erich Lederer, la tela è rimasta per decenni nella collezione di Leonard A. Lauder, erede dell’impero cosmetico Estée Lauder, scomparso nel giugno 2025. Il 18 novembre 2025, da Sotheby’s a New York, dopo venti minuti di gara tra sei offerenti, è stata aggiudicata per 236,4 milioni di dollari complessivi (205 milioni di martello più i diritti d’asta), pari a circa 204 milioni di euro al cambio BCE del giorno (1 euro = 1,1590 dollari). Un risultato che ne fa l’opera d’arte moderna più costosa mai venduta all’asta e la seconda in assoluto, dietro il solo Salvator Mundi. Il nome dell’acquirente non è stato reso noto.

3. I giocatori di carte (Paul Cézanne), 228 milioni

Il terzo quadro più costoso al mondo è opera di Paul Cézanne, tra i più grandi artisti della storia, forse più noto per «Le Dejeuner sur l’herbe» che non per «I giocatori di carte», dipinto venduto nel 2011 per 259 milioni di dollari, pari a circa 228 milioni di euro, battendo così il record dell’epoca. Il capolavoro del francese post-impressionista in realtà è parte di una «serie» composta da cinque dipinti, tutti con lo stesso titolo: questa versione rappresenta due uomini in un’osteria di paese che stanno giocando a carte davanti ad uno specchio. Fu la famiglia reale del Qatar ad acquistarla dall’armatore greco George Embricos.

2. Interchange (Willem de Kooning), 254 milioni

Il secondo quadro più costoso al mondo è relativamente recente: dipinto nel 1955 dall’artista olandese Willem de Kooning, fu venduto per la prima volta poco dopo, nello stesso anno, a un architetto di Philadelphia che pagò 4 mila dollari. Nel 2015 toccò la cifra record di 303 milioni di dollari, pari a circa 254 milioni di euro: l’acquirente è il magnate Ken Griffin, che versò quella cifra iperbolica alla Fondazione David Geffen, spendendo in realtà 500 milioni complessivi, visto che nella trattativa era compreso anche l’altro quadro di cui abbiamo già parlato, «Number 17» di Jackson Pollock. L’opera è uno dei magnifici esempi dell’espressionismo astratto di De Kooning.

1. Salvator Mundi (Leonardo da Vinci), 382 milioni

Il quadro più costoso al mondo è un’opera di Leonardo da Vinci. Il suo nome è Salvator Mundi e se l’è aggiudicato nel 2017, molto probabilmente, il principe saudita Mohammed bin Salman, sul cui yacht è apparsa la tela soltanto due anni dopo l’asta, alla quale partecipò un intermediario. Il prezzo finale fu 450.312.500 dollari. Avete letto bene: 450 milioni di dollari, pari a circa 382 milioni di euro! Una cifra che arricchì ulteriormente Dmitry Rybolovlev, patron del Monaco, la squadra di calcio del Principato. Il piccolo dipinto a olio su tavola raffigura Cristo con la mano destra alzata benedicente, mentre nella mano sinistra regge un globo celeste. Adesso è esposto al Louvre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.