Buon Ferragosto 2026, le migliori frasi e immagini di auguri da inviare su WhatsApp e social

Gli auguri di Ferragosto sono il modo più semplice e veloce per far arrivare un sorriso a chi vogliamo bene in questa giornata speciale. Tra poche ore - sabato 15 agosto 2026 - tra sole, mare, pranzi all’aperto e gite con gli amici, basta un messaggio per far sentire la nostra vicinanza, anche a chi è lontano.

Ferragosto, del resto, non è soltanto una festa laica: il 15 agosto la Chiesa cattolica celebra l’Assunzione della Vergine Maria, e la ricorrenza è riconosciuta come festività nazionale a data fissa dalla Legge 260 del 1949. Nel 2026 cade di sabato, dando vita a un lungo fine settimana nel pieno delle ferie estive.

E allora, tra una grigliata e un brindisi, perché non rendere questa giornata ancora più speciale? Ecco le migliori frasi di auguri per Ferragosto pronte da inviare: dalle più divertenti a quelle romantiche, passando per citazioni d’autore, brevi pensieri e dediche spiritose perfette per WhatsApp, Facebook o Instagram.

Le origini di Ferragosto

Prima di scoprire le migliori frasi per questo Ferragosto, diamo uno sguardo alle origini di questa tradizione, che affondano ben più in profondità del suo significato religioso.

Il nome deriva dal latino Feriae Augusti, ovvero il «riposo di Augusto»: la festa fu istituita dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. come periodo di riposo e festeggiamenti dopo la fine dei lavori agricoli estivi. In origine le feriae cadevano il 1° agosto e traevano spunto dai Consualia, le celebrazioni dedicate a Conso, dio romano della terra e della fertilità.

Fu solo con la cristianizzazione del calendario che la ricorrenza venne fatta coincidere con la solennità dell’Assunzione di Maria, spostandosi al 15 agosto: da allora la data non è più cambiata. Oggi il Ferragosto sovrappone così una radice civile romana e un significato religioso cattolico, restando il cuore delle vacanze estive degli italiani.

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Buon Ferragosto 2026: le frasi di auguri più belle per WhatsApp e social

Le frasi che seguono vi aiuteranno a trovare le parole giuste per augurare buone feste ad amici e familiari: brevi pensieri e dediche pronte da copiare e incollare, o da postare sui social.

« A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto! »

» « Che i colori del cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto! »

» « Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Buon Ferragosto! »

» « Con la speranza che le vacanze durino il più a lungo possibile… Buon Ferragosto! »

» « In estate ci sono fuochi d’artificio, stelle cadenti, i tramonti e i sogni in riva al mare. L’estate è un sentimento, e il Ferragosto è il suo cuore. Tanti cari auguri. »

» « Che sia per tutti voi un Ferragosto pieno di luce e colore. L’azzurro del cielo, il rosso del sole, il blu del mare e i mille colori della gioia. »

» « Buon Ferragosto! Che questa giornata sia per te una piccola vacanza, ricca di gioia e spensieratezza. »

» « A chi è lontano, a chi non sa dove andare, a chi sorride al cielo o si tuffa nel mare: auguro un Ferragosto da ricordare. »

» « A chi è in riva al mare e a chi invece resta in città: che sia comunque un Ferragosto da ricordare! »

» « Spero che questa giornata di Ferragosto sia per te piena di momenti indimenticabili e di affetto. »

» « Goditi il sole, il mare e la compagnia degli amici: questo è il Ferragosto che auguro a te! »

» « Buon Ferragosto a tutti coloro che sanno godere delle piccole gioie estive, ovunque si trovino. »

» « In questo Ferragosto ti auguro di trovare la serenità e la gioia che meriti. Buone vacanze! »

» « L’estate è al suo apice: goditi questa giornata speciale e condividila con chi ami. Buon Ferragosto! »

» « Auguro a te e alla tua famiglia un Ferragosto sereno e ricco di momenti felici. »

» «Oggi sole e relax, spero che anche tu ti possa godere questa giornata lontano dal lavoro e dallo stress. Auguri per le Feriae Augusti.»

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Frasi di Ferragosto divertenti e spiritose

Per chi preferisce strappare un sorriso, ecco le frasi più ironiche da inviare su WhatsApp o da postare sui social.

« Un anno è composto da quattro grandi domande: Cosa fai a Pasqua? Cosa fai a Ferragosto? Cosa fai ad Halloween? Cosa fai a Capodanno? Oggi è uno di quei giorni; tanti auguri! »

» « Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta! »

» « Ma è più sfigato chi sta in casa a Ferragosto o tutti quelli che per forza devono andare al mare, a costo di condividere spazi di 30 cm quadrati con altre 700 persone? »

» « Gli auguri di Ferragosto solo se poi trovo dei regali sotto l’ombrellone. »

» « Oggi, 15 agosto, si festeggia l’Assunzione di Maria: la dimostrazione che, in tempo di crisi, trovano lavoro solo i raccomandati. »

» « Buon Ferragosto a tutti, la giornata mondiale della salsiccia cruda e della bistecca troppo cotta! »

» « Chi prende una birra fredda ne rimetta una calda nel frigo: ecco l’unica regola da rispettare a Ferragosto. »

» «Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta.»

Se le postate sui social, ricordatevi di allegarle con l’hashtag #Ferragosto2026 o #BuoneVacanze, così da dare più visibilità al vostro post.

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Frasi e citazioni d’autore per un Ferragosto da ricordare

Se cercate parole più intense, ecco alcune citazioni firmate da scrittori e tratte dal cinema, perfette per una dedica romantica o nostalgica.

« Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. » (Stephen Littleword)

» (Stephen Littleword) « La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì. » (Banana Yoshimoto)

» (Banana Yoshimoto) « Mi sono preso una cotta formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e dentro un sacco a pelo. Perché tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi. » (Massimo Gramellini)

» (Massimo Gramellini) « Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora. » (dal film «L’estate addosso»)

» (dal film «L’estate addosso») « In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. » (Cesare Pavese)

» (Cesare Pavese) « L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. » (Marcello Vitale)

» (Marcello Vitale) « Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. » (Alberto Moravia)

» (Alberto Moravia) « Un uomo dice un sacco di cose in estate che non hanno alcun significato in inverno. » (Patricia Briggs)

» (Patricia Briggs) «D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate.» (dal film «La leggenda del pianista sull’oceano», 1998)

Immagini di auguri per un Buon Ferragosto 2026

Se volete rendere ancora più originali i vostri auguri, potete abbinare alle frasi una delle immagini che trovate di seguito, pronte da condividere su WhatsApp e sui social.