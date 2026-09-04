Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Hai presentato il 730/2026? Scopri se devi presentare anche il modello Redditi

Patrizia Del Pidio

4 Settembre 2026 - 08:42

Hai presentato il 730/2026? Scopri quando è obbligatorio inviare anche il Modello Redditi PF per quadri aggiuntivi. Non sempre il 730 da solo basta.

Hai presentato il 730/2026? Scopri se devi presentare anche il modello Redditi
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Non è raro che chi presenta il modello 730/2026 pensi di non aver chiuso i conti con il Fisco definitivamente. La situazione di non dover presentare solo il 730, infatti, è più comune di quanto si possa immaginare. Il modello dichiarativo di pensionati e dipendenti non sempre riesce a coprire tutte le fattispecie reddituali che bisogna dichiarare.

Ci sono casi specifici in cui il contribuente, pur avendo presentato il 730, è tenuto a integrare la dichiarazione presentando anche alcuni quadri del modello Redditi, oppure a presentare quest’ultimo modello in sostituzione del primo. Anche se il 730 negli ultimi anni si è arricchito dei nuovi quadri M, W e T, esistono ancora redditi particolari che richiedono la presentazione del modello Redditi come integrazione.

Il problema è rilevante soprattutto per chi invia la dichiarazione dei redditi in autonomia. Affidandosi a un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato, infatti, è lo stesso intermediario a valutare la presentazione di quali modelli è necessaria. In alcuni casi, infatti, il contribuente neanche si accorge che per indicare tutti i redditi sono stati necessari due modelli dichiarativi o che il professionista ha ritenuto opportuno inviare il modello Redditi anziché il 730.

Quando l’invio si effettua per conto di dipendenti e pensionati, in ogni caso, si tende a prediligere il modello 730 per sfruttare la presenza del sostituto di imposta e avere l’eventuale rimborso in tempi più rapidi (in questo caso, quando occorre, il professionista compila dei campi aggiuntivi nel modello Redditi).

Quando si presenta la dichiarazione da soli utilizzando il modello 730 precompilato, però, si rischia di non inserire nella dichiarazione tutti i dati necessari e non ci si rende conto che è necessario compilare, in aggiunta, anche alcuni quadri del modello Redditi.

leggi anche

Dichiarazione dei redditi 2026, istruzioni, scadenze e novità
Dichiarazione dei redditi 2026, istruzioni, scadenze e novità

Quando va compilato anche il modello Redditi?

Come abbiamo accennato è necessario, a volte, integrare la dichiarazione dei redditi già presentata con modello 730, inviando anche alcuni quadri del modello Redditi.

Nello specifico è necessario compilare parte del modello Redditi qualora nel 2025 il contribuente abbia:

  • percepito plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate: il nuovo Quadro T del 730 accoglie solo le plusvalenze da partecipazioni non qualificate (assoggettate a imposta sostitutiva del 26%). Per la vendita di quote societarie qualificate, si deve usare il quadro RT delmodello Redditi;
  • percepito redditi di capitale di fonte estera non soggetti a ritenuta alla fonte: per i proventi esteri che richiedono l’applicazione della tassazione ordinaria (e non sostitutiva), è necessario compilare il quadro RM del modello Redditi perchè il nuovo Quadro M copre solo fattispecie specifiche a imposta sostitutiva;
  • per minusvalenze pregresse da compensare: se si devono portare in detrazione perdite finanziarie (minusvalenze) accumulate negli anni precedenti per compensare i guadagni attuali, il meccanismo del 730 non sempre permette una gestione fluida di tali crediti, richiedendo il passaggio a Redditi.

leggi anche

Ripetizioni, come mettersi in regola con le tasse (e cosa rischia chi le dà in nero)
Ripetizioni, come mettersi in regola con le tasse (e cosa rischia chi le dà in nero)

Quando si presenta il quadro RU

In ultimo potrebbe essere necessario compilare il quadro RU del modello Redditi e al bisogno anche il quadro RS. Si tratta di quadri che vanno compilati dagli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972) che nel 2025 hanno fruito di crediti di imposta che potevano essere usati solo in compensazione (nel modello F24).

Come si presentano i quadri aggiuntivi del modello Redditi? Non è necessario compilare tutto il modello Redditi o riportare anche i dati già inseriti nel modello 730. Per la presentazione è sufficiente compilare il quadro di proprio interesse (tra RM,RS, RT e RU) che deve essere inviato insieme al frontespizio del modello Redditi debitamente compilato. La data entro cui trasmettere i quadri aggiuntivi è quella prevista per la scadenza di presentazione del modello Redditi (che è fissata al 2 novembre 2026).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Modello 730
# Dichiarazione dei redditi
FT logo

La crescita è una questione di vita o di morte per l’Europa

È l’unico modo per finanziare la difesa di un continente con nemici (…)

4 settembre 2026

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Selezionati per te

Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge

730

Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge
Detrazioni spese mediche 2026, quando gli scontrini non vanno conservati

730

Detrazioni spese mediche 2026, quando gli scontrini non vanno conservati

Correlato

Detrazione altri familiari a carico nel modello 730/2026, istruzioni per la compilazione

730

Detrazione altri familiari a carico nel modello 730/2026, istruzioni per la compilazione