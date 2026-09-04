Hai presentato il 730/2026? Scopri se devi presentare anche il modello Redditi

Non è raro che chi presenta il modello 730/2026 pensi di non aver chiuso i conti con il Fisco definitivamente. La situazione di non dover presentare solo il 730, infatti, è più comune di quanto si possa immaginare. Il modello dichiarativo di pensionati e dipendenti non sempre riesce a coprire tutte le fattispecie reddituali che bisogna dichiarare.

Ci sono casi specifici in cui il contribuente, pur avendo presentato il 730, è tenuto a integrare la dichiarazione presentando anche alcuni quadri del modello Redditi, oppure a presentare quest’ultimo modello in sostituzione del primo. Anche se il 730 negli ultimi anni si è arricchito dei nuovi quadri M, W e T, esistono ancora redditi particolari che richiedono la presentazione del modello Redditi come integrazione.

Il problema è rilevante soprattutto per chi invia la dichiarazione dei redditi in autonomia. Affidandosi a un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato, infatti, è lo stesso intermediario a valutare la presentazione di quali modelli è necessaria. In alcuni casi, infatti, il contribuente neanche si accorge che per indicare tutti i redditi sono stati necessari due modelli dichiarativi o che il professionista ha ritenuto opportuno inviare il modello Redditi anziché il 730.

Quando l’invio si effettua per conto di dipendenti e pensionati, in ogni caso, si tende a prediligere il modello 730 per sfruttare la presenza del sostituto di imposta e avere l’eventuale rimborso in tempi più rapidi (in questo caso, quando occorre, il professionista compila dei campi aggiuntivi nel modello Redditi).

Quando si presenta la dichiarazione da soli utilizzando il modello 730 precompilato, però, si rischia di non inserire nella dichiarazione tutti i dati necessari e non ci si rende conto che è necessario compilare, in aggiunta, anche alcuni quadri del modello Redditi.

Quando va compilato anche il modello Redditi?

Come abbiamo accennato è necessario, a volte, integrare la dichiarazione dei redditi già presentata con modello 730, inviando anche alcuni quadri del modello Redditi.

Nello specifico è necessario compilare parte del modello Redditi qualora nel 2025 il contribuente abbia:

percepito plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate: il nuovo Quadro T del 730 accoglie solo le plusvalenze da partecipazioni non qualificate (assoggettate a imposta sostitutiva del 26%). Per la vendita di quote societarie qualificate, si deve usare il quadro RT delmodello Redditi;

accoglie solo le plusvalenze da partecipazioni non qualificate (assoggettate a imposta sostitutiva del 26%). Per la vendita di quote societarie qualificate, si deve usare il quadro RT delmodello Redditi; percepito redditi di capitale di fonte estera non soggetti a ritenuta alla fonte: per i proventi esteri che richiedono l’applicazione della tassazione ordinaria (e non sostitutiva), è necessario compilare il quadro RM del modello Redditi perchè il nuovo Quadro M copre solo fattispecie specifiche a imposta sostitutiva;

non soggetti a ritenuta alla fonte: per i proventi esteri che richiedono l’applicazione della tassazione ordinaria (e non sostitutiva), è necessario compilare il quadro RM del modello Redditi perchè il nuovo Quadro M copre solo fattispecie specifiche a imposta sostitutiva; per minusvalenze pregresse da compensare: se si devono portare in detrazione perdite finanziarie (minusvalenze) accumulate negli anni precedenti per compensare i guadagni attuali, il meccanismo del 730 non sempre permette una gestione fluida di tali crediti, richiedendo il passaggio a Redditi.

Quando si presenta il quadro RU

In ultimo potrebbe essere necessario compilare il quadro RU del modello Redditi e al bisogno anche il quadro RS. Si tratta di quadri che vanno compilati dagli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972) che nel 2025 hanno fruito di crediti di imposta che potevano essere usati solo in compensazione (nel modello F24).

Come si presentano i quadri aggiuntivi del modello Redditi? Non è necessario compilare tutto il modello Redditi o riportare anche i dati già inseriti nel modello 730. Per la presentazione è sufficiente compilare il quadro di proprio interesse (tra RM,RS, RT e RU) che deve essere inviato insieme al frontespizio del modello Redditi debitamente compilato. La data entro cui trasmettere i quadri aggiuntivi è quella prevista per la scadenza di presentazione del modello Redditi (che è fissata al 2 novembre 2026).