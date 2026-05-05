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Ha fatto +478% in 1 anno. Come investire nel mercato da 900 milioni che nessuno sta guardando

Claudia Cervi

5 Maggio 2026 - 19:13

Il soft clubbing sta riscrivendo il mercato nightlife. Ecco tutti i numeri e le opportunità di investimento in Italia.

Ha fatto +478% in 1 anno. Come investire nel mercato da 900 milioni che nessuno sta guardando

Un mercato da 2 miliardi di euro sta cambiando pelle. In Italia la nightlife continua a muovere numeri importanti: 500 milioni di ricavi diretti, 1,5 miliardi di indotto, oltre 34 milioni di presenze e più di 200.000 eventi nel 2024, secondo il rapporto Censis presentato da Silb-Fipe Confcommercio.

Il fatturato non arriva più solo dalle discoteche, che anzi contano sempre meno. Sta crescendo una galassia di format più fluidi, come soft clubbing, coffee rave, rooftop musicali, beach club, aperitivi con dj set, colazioni danzanti, eventi a metà tra food, musica e socialità. Negli Stati Uniti gli eventi di “coffee clubbing” sono cresciuti del 478% su base annua, con picchi molto più alti in alcune città.

In Italia il fenomeno è ancora poco misurato, ma sta prendendo piede in modo dirompente in città come Milano, Roma, Rimini o Bologna. E lo confermano i dati sulle abitudini dei consumatori: solo l’1,2% frequenta esclusivamente la discoteca, mentre il 74,2% alterna club e altri luoghi. Un altro 24,6% sceglie solo location diverse dai club tradizionali. [...]

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