Guidare bene fa risparmiare sull’Rc Auto. Come ottenere fino a 200 euro di sconto

Le polizze RC Auto sono tra le spese fisse più onerose all’interno del bilancio familiare. Non stupisce, quindi, che molti automobilisti siano alla ricerca di strategie per alleggerire questa spesa.

Siamo abituati a pensare alla prudenza su strada come a un dovere civico e a una questione di sicurezza personale, senza che questa generi un vero e proprio riscontro economico immediato. Certo, rispettare i limiti di velocità o evitare sanzioni e incidenti ha un peso sulle logiche del bonus-malus ma, fino a qualche anno fa, questo meccanismo richiedeva anni di condotta immacolata prima di poter accedere a tariffe vantaggiose.

Oggi, il mercato assicurativo sta vivendo una fase di grande trasformazione che ridefinisce il concetto stesso di merito al volante. Non si tratta soltanto di sperare in uno sconto in polizza dopo un lungo periodo senza sinistri, ma di veder riconosciuta la propria attenzione alla guida fin dal primo mese di sottoscrizione del contratto. Si parla di risparmi che possono raggiungere i 200 euro all’anno.

Come funziona il sistema Pay How You Drive e perché cambia le regole

La novità nel campo delle polizze assicurative è il Pay How You Drive («paga per come guidi»); questa formula non si limita a valutare il rischio sulla base di parametri statici (come l’età del conducente o la città di residenza), ma sfrutta la telemetria avanzata. Questa tecnologia funziona attraverso dispositivi connessi installati a bordo delle automobili e interfacciati con applicazioni dedicate per smartphone. I dati raccolti vengono analizzati in tempo reale dalle compagnie assicurative, che hanno così la possibilità di valutare il reale comportamento del guidatore.

I sensori giroscopici e i moduli di rilevamento satellitare integrati nelle scatole nere consentono di analizzare la dinamica di guida come un flusso coerente di scelte. In questo senso, la fluidità delle accelerazioni e la progressività con cui si agisce sul pedale del freno rivelano l’anticipazione del traffico da parte del conducente, riuscendo a identificare uno stile di guida previdente e consapevole rispetto a una condotta scattante o imprudente. L’elaborazione incrociata di queste variabili permette all’algoritmo di delineare una profilazione sartoriale del guidatore. Ciò trasforma a tutti gli effetti la prudenza in un fattore rilevante dal punto di vista finanziario.

Come funzionano i parametri di calcolo

L’aspetto più interessante per gli automobilisti è senza dubbio la trasparenza e la frequenza con cui è possibile ottenere questi benefici. Attualmente il mercato assicurativo presenta formule innovative che assegnano a ogni singolo tragitto completato una valutazione numerica compresa solitamente tra 0 e 100. La media ponderata di queste valutazioni, registrata alla fine di ogni mese, determina l’entità del rimborso o dello sconto applicato sulla quota periodica della polizza.

Inoltre, la virtù al volante trova una quantificazione precisa e progressiva che consente ai guidatori più attenti ulteriori risparmi. Raggiungere la soglia minima di 60 punti consente di accedere a un primo beneficio concreto, traducibile in uno sconto del 5% sul premio di riferimento.

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Mantenere una guida prudente fa crescere i vantaggi in modo esponenziale. I guidatori più virtuosi, che riescono a raggiungere il punteggio perfetto di 100 punti, vedono premiata la loro attenzione con una riduzione del premio che può arrivare fino a uno sconto del 40%.

Alla premialità basata sulla qualità della guida si aggiunge la variabile legata all’intensità d’uso del veicolo. È previsto infatti un ulteriore sgravio, sotto forma di un 10% di sconto extra, riservato a chi percorre un chilometraggio annuale ridotto. Questa specifica misura riconosce che una minore esposizione al traffico abbassa intrinsecamente la probabilità statistica di incidente, offrendo in questo modo un risparmio combinato straordinario per chi usa l’auto con moderazione e con la massima attenzione.