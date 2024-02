Guadagna più di €300.000 con mezz’ora di lavoro. Ecco come ha fatto

Il settore del gaming è a dir poco florido.

Sviluppare videogiochi è costoso e dispendioso in termini di tempo. Proprio in questo momento, circa 2.000 persone stanno lavorando al prossimo capitolo di Assassin’s Creed, in 18 uffici sparsi per il mondo.

Ora immaginate come potrebbero sentirsi queste persone nell’apprendere che l’anno scorso, un programmatore autodidatta inglese ha accumulato quasi 280.000 sterline, più di 300.000 euro, da una serie di videogiochi. E che ognuno di questi ha richiesto circa 30 minuti di lavoro.

“Il primo, sarò onesto, probabilmente ha richiesto sette o otto ore”, afferma TJ Gardner intervistato da The Guardian. “Ma quelli successivi – Stroke the Beaver, per esempio – avrebbero richiesto circa mezz’ora”.

Guadagna più di 300.000 con questi videogiochi

Gardner è il creatore dei videogiochi “Stroke”, disponibili per il download sul PlayStation Store per 3,99 euro l’uno. Ognuno ha come protagonista un animale diverso - gatti, cani e criceti, come serpenti e pesci - e perseguono tutti lo stesso fine.

Quando inizi il gioco, appare l’immagine dell’animale su un semplice sfondo blu. Nell’angolo in alto a sinistra dello schermo troviamo la scritta «Strokes 0». Premi X per accarezzare l’animale. L’animale lampeggia brevemente. Il numero di Strokes sale a 1. Dopo 25 sessioni di coccole sarai ricompensato con un trofeo di bronzo. Continua finché non raggiungi 2.000 carezze e riceverai un premio di platino.

E questo è quanto. Non c’è animazione, non ci sono effetti sonori. Solo l’immagine di un animale con licenza Creative Commons di Wikipedia e alcuni suoni che si ripetono all’infinito in sottofondo. Nessun paesaggio che vuole imitare la realtà, nessun cattivo da sconfiggere, nessuna missione speciale, niente di niente.

Non mancano le critiche

Dal loro lancio sul mercato a settembre 2022, i giochi Stroke sono stati scaricati più di 120.000 volte, le vendite hanno superato i 320.000 euro. Sony trattiene una commissione del 30% la presenza del gioco sul PlayStation Store, il che porta il profitto lordo di Gardner a oltre 222.000 euro.

Stroke Il Criceto è il bestseller, con più di 11.000 download. Il gatto è secondo in classifica, seguito dalla tartaruga.

Non tutti, sottolineiamo, trovano questi videogiochi divertenti. I forum online sono pieni di post che criticano chi scarica questi giochi, chi li realizza e Sony per averli ammessi nel PlayStation

