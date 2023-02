Il governo Meloni durerà tutta la legislatura: i risultati del sondaggio

Il governo Meloni durerà tutta la legislatura. Questo è il responso del sondaggio di Money.it, che è stato realizzato all’indomani del netto successo del centrodestra alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia che ha bissato quello ottenuto a settembre in occasione delle politiche

Quanto durerà governo Meloni? Risultati sondaggio Money.it

Guardando i risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, emerge come il 54% dei rispondenti sia convinto che il governo Meloni possa arrivare fino al termine dell’attuale legislatura.

Un lettore su quattro invece pensa che l’attuale esecutivo di centrodestra durerà più di un anno ma non riuscirà ad arrivare al termine della legislatura mentre, tra i più pessimisti, c’è un 9% che pensa che il governo Meloni arriverà al capolinea in occasione delle elezioni europee 2024 e un 12% invece in meno di un anno.

In generale per il sondaggio ci sarebbe una gran fiducia sul fatto che Giorgia Meloni, nonostante i mal di pancia dei suoi alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, possa portare al termine il suo mandato da presidente del Consiglio senza ribaltoni.

Governo Meloni: il sondaggio sulla durata

Lunga vita al governo Meloni. Stando al sondaggio i lettori non sembrerebbero avere dubbi: il centrodestra nonostante questi tempi difficili, tra guerra e crisi delle materie prime per non parlare dell’inflazione, potrebbe andare avanti per cinque anni.

Più che un auspicio si tratterebbe di una convinzione, probabilmente in virtù del fatto che il centrodestra in questi anni è sempre riuscito a trovare un compromesso per proseguire insieme il cammino.

Questo però non vuol dire che nella coalizione si vada d’amore e d’accordo, visto che non mancherebbero i dissapori tra i tre leader come emerso anche nelle settimane calde che hanno preceduto il giuramento del governo Meloni.

Al momento in merito alla tenuta dell’esecutivo, tutti gli occhi sono puntati su Silvio Berlusconi che finora - specie sul tema delle pensioni o dell’Ucraina - è stato il più critico in merito all’operato del governo.

Forza Italia infatti è numericamente indispensabile per la maggioranza, con il terzo polo che da tempo starebbe tentando gli azzurri per dare vita insieme a un movimento moderato: al momento però Berlusconi è ancorato saldamente al centrodestra, ma il futuro potrebbe riservare anche delle sorprese.