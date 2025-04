Google ha eliminato migliaia di dati per sbaglio. Ci sono anche i tuoi?

Come investire in borsa?

Visto il numero in crescita costante di servizi che fanno parte dell’ecosistema di Google, anche la mole di dati di ogni singolo utente che Big G raccoglie all’interno dei suoi database continua ad aumentare. Una responsabilità importante per il colosso di Mountain View, che in ogni caso dispone di strumenti di sicurezza di ultima generazione che dovrebbero essere esenti da fughe di dati e attacchi hacker.

Non mancano però nemmeno per l’azienda tech più famosa al mondo i problemi in questo senso. L’ultimo di questi è stato segnalato proprio in questi giorni da alcuni utenti su Reddit, secondo cui sarebbero scomparsi migliaia di dati precedentemente archiviati all’interno della sezione Timeline di Google Maps.

Allarme per Google, sono stati eliminati migliaia di dati Prima di analizzare il problema, è bene fare un passo indietro. Verso la fine del 2024, Google ha inviato un’email ai suoi utenti spiegando che, a partire dal 9 giugno 2025, la cronologia di Google Maps non verrà più memorizzata all’interno dei server dell’azienda. Questo vuol dire che, tra qualche settimana, tutti i dati presenti nella cosiddetta funzione Timeline spariranno a meno che non viene abilitato il backup. È però successo che, a causa di un errore, Google ha anticipato i tempi e già in questi giorni ha rimosso decine di migliaia di informazioni degli utenti. E la falla è stata confermata anche da un portavoce: Abbiamo riscontrato un problema tecnico che ha causato l’eliminazione dei dati di Timeline per alcune persone. Chi ha effettuato il backup può recuperarli, gli altri sfortunatamente non saranno in grado di farlo