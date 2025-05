Google ha annunciato l’inizio della fine degli smartphone

Che mondo sarebbe senza gli smartphone? Difficile dare una risposta, al momento. Nel corso degli anni, sono diventati parte integranti nelle nostre vite, grazie a tecnologie sempre più avanzate e a un utilizzo che si è arricchito di funzionalità quali l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Le aziende di riferimento in questo senso rimangono Google ed Apple che, grazie ai sistemi operativi Android e ad iOS, sono diventate l’eccellenza per tutti gli appassionati di telefonia.

Ma le cose potrebbero presto cambiare, con un’egemonia degli smartphone che sembra essere destinata a finire. Ironia della sorte, a dirlo è stata la stessa Google. Ci sarà un altro device pronto a prendere il posto dei telefoni come li conosciamo oggi? Oppure è nell’aria un cambiamento delle abitudini del consumatore medio?

Ora però, lo scenario sembra essere completamente diverso . Un po’ per gli sviluppi hardware e software a cui siamo arrivati, un po’ per la mentalità con cui ci approcciamo alle nuove tecnologie. Le più recenti versioni di occhiali smart permettono di vedere, di sentire e persino di pensare grazie all’integrazione di assistenti vocali, telecamere e microfoni.

Sarà veramente addio agli smartphone?

Se tutto questo si tramuterà in un abbandono graduale degli smartphone, è difficile dirlo al momento. Google si è immaginata uno scenario in cui, nel prossimo futuro, tutti avremo occhiali intelligenti e svolgeremo le principali funzionalità conosciute sui telefoni direttamente nel campo visivo.

Ci sono però ostacoli da non sottovalutare, a partire dai prezzi di vendita di questi smart glasses. Soprattutto per il consumatore che si affida a cellulari di fascia media o entry level, sarà complicato farlo passare a una tecnologia del valore superiore al migliaio di euro.

In generale, è sempre stato non semplice modificare le abitudini comuni dell’utenza. Abbandonare un oggetto fisico da tenere in mano per indossare occhiali tutto il giorno, seppur tecnologicamente molto avanzati, potrebbe essere uno degli ostacoli maggiori per lo switch definitivo dallo smartphone agli occhiali smart.