Chi pensa a un viaggio da fare almeno una volta nella vita, il più delle volte il desiderio numero uno è quello di un on the road, oppure di un itinerario a tappe, magari di diverse settimane, capace di passare da un Paese a un altro, da una cultura a un’altra, senza soluzione di continuità, come un grande piano sequenza. Immagina di poter portare a termine tutto questo e molto di più in un qualcosa che va oltre qualsiasi immaginazione: un vero e proprio giro del mondo via mare.

Si tratta della proposta reale e tangibile di Costa Crociere, che ha fissato per l’autunno 2027 (fino alla primavera 2028) un percorso tra oceani che dura un po’ di più dei fatidici 80 giorni di Jules Verne: in 139 giorni, infatti, sarà possibile circumnavigare il globo usufruendo della rotta crocieristica più incredibile e completa di sempre. Si parte da Savona e si ritorna a Savona, ma nel frattempo avrai visto New York e Los Angeles - quest’ultima a Capodanno -, la bellezza delle isole più remote delle Bahamas, i Caraibi, l’Australia, il Giappone, la Thailandia... Insomma, si tratta di una vacanza che ne racchiude almeno trenta in un’unica enorme esperienza.

E il prezzo? Se si pensa al fatto che parliamo di quasi quattro mesi di navigazione, siamo anche piuttosto bassi: meno di 20.000 euro. Un viaggio davvero irripetibile.

Giro del mondo in crociera: l’offerta di Coste Crociere è più unica che rara

La partenza è fissata per il 25 novembre 2027 da Savona, con ritorno previsto l’11 aprile 2028 dopo 139 giorni di navigazione attraverso 5 continenti e 3 oceani. A bordo della Costa Deliziosa si snoda un itinerario che tocca 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, costruito per offrire un’esperienza lenta, immersiva e sorprendentemente completa.

Dopo aver lasciato il Mediterraneo, la rotta entra subito nel vivo con il Nord America: New York e Los Angeles diventano tappe centrali, con soste prolungate che permettono di vivere davvero le città, fino al suggestivo Capodanno sulla costa californiana. Da qui, il viaggio si apre verso i Caraibi e le Bahamas, dove debutta la nuova isola privata Celebration Key, un angolo ancora poco battuto fatto di sabbia chiarissima e mare turchese.

Il Pacifico rappresenta uno dei momenti più intensi: le Hawaii accolgono con paesaggi vulcanici e cultura polinesiana, prima di lasciare spazio all’Oceania più autentica, tra Fiji e Samoa. Poi arriva la Nuova Zelanda, con le sue coste frastagliate e la spettacolare Bay of Islands, e l’Australia, dove spiccano Melbourne e una sosta di due giorni a Sydney, con vista sull’iconica Opera House.

L’Asia segna un cambio di ritmo: Tokyo è una delle tappe più attese, seguita dalla Corea del Sud e da Hong Kong, snodo chiave verso il Sudest asiatico. Qui emergono destinazioni come Langkawi in Malesia e Phuket in Thailandia, prima di attraversare l’Oceano Indiano tra Sri Lanka, Maldive e Mauritius.

Infine l’Africa australe, con Durban, Port Elizabeth e Cape Town, la Namibia e Capo Verde, prima del rientro in Europa passando per Canarie, Barcellona e Marsiglia. Un viaggio che non è solo lungo, ma profondamente stratificato, grazie anche agli overland di più giorni, pensati per entrare nel cuore delle destinazioni, senza fretta.

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Quanto costa e come prenotare un posto

Il prezzo per partecipare all’intero itinerario parte da 17.999 euro a persona, una cifra che, rapportata ai 139 giorni di viaggio e alle 51 destinazioni toccate, rappresenta una delle offerte più competitive mai viste per un giro del mondo organizzato. A questo costo vanno aggiunte le quote di servizio, pari a circa 12 euro a notte per adulto, ma resta comunque un investimento contenuto rispetto alla portata dell’esperienza.

Per chi non può dedicare quasi cinque mesi al viaggio, esiste anche una formula alternativa: la versione ridotta da 100 giorni, con imbarco a San Francisco, che include comunque gran parte dell’itinerario tra Oceania, Asia e Africa, fino al ritorno a Savona. In questo caso, il prezzo parte da circa 12.899 euro, rendendo il sogno ancora più accessibile.

Le prenotazioni sono già aperte e disponibili sia attraverso le agenzie di viaggio sia sul sito ufficiale di Costa Crociere. La disponibilità, come prevedibile, è limitata: cabine e suite vengono assegnate progressivamente, soprattutto per un viaggio che si configura come un vero e proprio evento unico nella vita. Una vacanza totale, come si dice in questi casi.