Il Giappone sta spendendo $13 miliardi in aeromobili, è il più grande ordine della sua storia

Tokyo ha deciso di investire oltre 13 miliardi di dollari per potenziare la sua flotta aerea, segnando il più grande ordine della storia dell’aviazione giapponese.

Questo ambizioso acquisto coinvolge tre dei principali produttori mondiali di aeromobili e dimostra la volontà del Paese di rafforzare la propria infrastruttura aerea per il futuro.

Il settore dell’aviazione è cruciale per l’economia giapponese, sia per il turismo che per il commercio internazionale. Le compagnie aeree nipponiche stanno cercando di adeguarsi alla crescente domanda di viaggi, sia a livello nazionale che internazionale, dopo la ripresa del traffico aereo post-pandemia.

Questo investimento massiccio si inserisce in una strategia a lungo termine volta a garantire efficienza, sostenibilità e competitività nel panorama globale. Ma quali sono gli aerei acquistati e quale sarà il loro impiego? Scopriamo in cosa consiste l’ordine record e quali sono i vantaggi per il Giappone.

leggi anche Questo Paese si prepara a sostituire la Germania come terza economia mondiale

Giappone, l’ordine record di ANA: ecco cosa ha comprato per $13 miliardi L’All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese, ha ufficialmente annunciato un ordine storico per un totale di 77 aerei, distribuiti tra tre diversi produttori: Boeing: ANA ha ordinato 30 aerei dal produttore americano. La scelta è ricaduta principalmente sul modello Boeing 787 Dreamliner, noto per la sua efficienza nei consumi e la lunga autonomia. Questi velivoli saranno destinati alle rotte internazionali, in particolare verso il Nord America e l’Asia, garantendo ai passeggeri un viaggio confortevole con tecnologie avanzate e una riduzione delle emissioni di CO2. Airbus: la compagnia ha acquistato 27 aerei dal costruttore europeo, tra cui i modelli A320 e A321. Questi aerei verranno utilizzati sia per voli nazionali che regionali. Inoltre, ANA ha annunciato che una parte di questi velivoli sarà trasferita alla compagnia low-cost Peach, con l’obiettivo di ampliare le offerte per i viaggiatori a basso costo e migliorare la connettività interna del Paese. Embraer: l’ordine comprende 20 aerei del produttore brasiliano Embraer, specializzati nei voli a corto raggio. I modelli scelti, con una capacità fino a 100 passeggeri, saranno perfetti per le rotte nazionali, consentendo una maggiore flessibilità nei collegamenti tra le città giapponesi. Questa decisione contribuirà a migliorare l’accessibilità alle regioni meno servite dal trasporto aereo tradizionale. leggi anche Perché il Giappone è il posto perfetto per invecchiare?