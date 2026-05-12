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Fuga degli investitori senza Cingolani? Il futuro in bilico delle azioni Leonardo

Redazione Money Premium

12 Maggio 2026 - 09:42

Da +400% con Cingolani al nuovo CEO: cosa succederà davvero alle azioni Leonardo?

Fuga degli investitori senza Cingolani? Il futuro in bilico delle azioni Leonardo
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Il titolo Leonardo (LDO.MI) si trova in una fase di transizione delicata ma sostenuta da fondamentali estremamente solidi, proprio mentre il gruppo entra nell’era post-Cingolani con Lorenzo Mariani al timone.

Dopo il cambio di vertice ufficializzato all’assemblea del 7 maggio 2026, l’azione ha accusato una certa volatilità, oscillando tra i 50 e i 55 euro nelle ultime sedute e attestandosi recentemente intorno ai 51 euro. Il calo è legato più alla reazione emotiva degli investitori al passaggio di consegne che a un peggioramento dei numeri aziendali.

Chi ha comprato durante la presidenza Cingolani ha però incassato rendimenti straordinari: il titolo ha moltiplicato il proprio valore di oltre quattro volte dal 2022, trainato dal boom della spesa per la difesa in Europa e dal posizionamento strategico del gruppo. [...]

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# Piazza Affari
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