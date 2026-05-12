Da +400% con Cingolani al nuovo CEO: cosa succederà davvero alle azioni Leonardo?
Il titolo Leonardo (LDO.MI) si trova in una fase di transizione delicata ma sostenuta da fondamentali estremamente solidi, proprio mentre il gruppo entra nell’era post-Cingolani con Lorenzo Mariani al timone.
Dopo il cambio di vertice ufficializzato all’assemblea del 7 maggio 2026, l’azione ha accusato una certa volatilità, oscillando tra i 50 e i 55 euro nelle ultime sedute e attestandosi recentemente intorno ai 51 euro. Il calo è legato più alla reazione emotiva degli investitori al passaggio di consegne che a un peggioramento dei numeri aziendali.
Chi ha comprato durante la presidenza Cingolani ha però incassato rendimenti straordinari: il titolo ha moltiplicato il proprio valore di oltre quattro volte dal 2022, trainato dal boom della spesa per la difesa in Europa e dal posizionamento strategico del gruppo. [...]
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