Il titolo Leonardo (LDO.MI) si trova in una fase di transizione delicata ma sostenuta da fondamentali estremamente solidi, proprio mentre il gruppo entra nell’era post-Cingolani con Lorenzo Mariani al timone.

Dopo il cambio di vertice ufficializzato all’assemblea del 7 maggio 2026, l’azione ha accusato una certa volatilità, oscillando tra i 50 e i 55 euro nelle ultime sedute e attestandosi recentemente intorno ai 51 euro. Il calo è legato più alla reazione emotiva degli investitori al passaggio di consegne che a un peggioramento dei numeri aziendali.

Chi ha comprato durante la presidenza Cingolani ha però incassato rendimenti straordinari: il titolo ha moltiplicato il proprio valore di oltre quattro volte dal 2022, trainato dal boom della spesa per la difesa in Europa e dal posizionamento strategico del gruppo. [...]