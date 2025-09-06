La Frаnсіа è una bоmbа а оrоlоgеrіа роlіtісаmеntе іnѕtаbіlе nеl сuоrе dеll’UЕ

In Francia si sta attraversando un periodo di forte instabilità politica ed economica. La nazione transalpina si prepara a cambiare il quarto premier in appena 18 mesi. Lunedì 8 settembre è prevista la votazione della mozione di sfiducia in Parlamento nei confronti dell’attuale primo ministro François Bayrou. Quest’ultimo ha legato il suo piano di austerità da 44 miliardi di euro a un voto di fiducia, ma l’esito sembra già scritto.

L’Assemblea nazionale è infatti divisa in tre blocchi che di fatto si neutralizzano a vicenda, impedendo a chiunque di governare con una maggioranza solida. Da una parte ci sono i partiti centristi e pro-Macron che sostengono Bayrou: circa 210 deputati, troppo pochi per garantire stabilità. Dall’altra parte c’è il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, con 140 seggi e una linea di ferma ostilità nei confronti di Macron. Infine, i partiti di sinistra, con 180 deputati, si dividono tra chi spinge per un bilancio più sociale e chi vuole far cadere il Governo. Con numeri così fragili e una manovra di austerità molto contestata, lunedì con ogni probabilità l’attuale esecutivo francese cadrà davanti al voto di sfiducia. Così Macron sarà costretto a nominare il quinto primo ministro in un anno e mezzo. Lo stesso presidente ha escluso dimissioni e ribadisce di voler arrivare al termine naturale del mandato nel 2027, ma difficilmente riuscirà a cambiare le cose nel poco tempo che gli resta.

Bayrou ha legato la sua sopravvivenza politica a un piano di risparmi da 44 miliardi di euro nel 2026. Il premier lo ha definito una scelta inevitabile per una «questione di sopravvivenza dello Stato». I conti francesi infatti sono critici e rischiano di produrre un effetto domino sui mercati internazionali, dato il peso che la Francia esercita in Europa.