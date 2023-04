Chi è Francoise Bettencourt Meyers, la donna più ricca al mondo? Il patrimonio dell’ereditiera francese

Chi è Francoise Bettencourt Meyers? Una domanda che sorge spontanea e che trova una facile risposta all’interno di una classifica: quella stilata da Forbes in merito alle persone più ricche al mondo.

Francoise Bettencourt Meyers, ereditiera del colosso L’Oréal leader nel settore della cura della persona, è stata indicata dalla rivista specializzata americana come la donna più ricca al mondo, risultando essere poi anche l’undicesima per quanto riguarda la classifica generale.

Vediamo allora la biografia di Francoise Bettencourt Meyers, dando uno sguardo al patrimonio della seconda persona più ricca di Francia e d’Europa dietro al connazionale Bernard Arnault, numero uno di LVMH.

leggi anche Chi sono le donne più ricche in Italia e nel mondo? Le novità della classifica 2023

Biografia e patrimonio di Francoise Bettencourt Meyers?

Francoise Bettencourt Meyers stando a Forbes è la donna più ricca del mondo. Ereditiera L’Oréal e Presidente della holding di famiglia, ha un patrimonio quantificabile in 80,5 miliardi di dollari.

È la nipote del fondatore di L’Oréal, Eugène Schueller, ed è membro del consiglio di amministrazione dell’azienda dal 1997. Bettencourt Meyers ha fatto la sua prima comparsa all’interno delle principali classifiche delle persone più ricche del mondo dopo la morte della madre Liliane.

Liliane Bettencourt infatti è stata sempre presente nella speciale graduatoria di Forbes a partire dal 1987, ovvero l’anno in cui la classifica è stata stilata per la prima volta dalla prestigiosa rivista.

Secondo diversi analisti almeno il 90% della ricchezza della donna è legata alle azioni della società - la sua famiglia ne detiene il 33,33% del totale - con L’Oreal che nel 2021 nonostante la pandemia ha fatto registrare un fatturato di 32,28 miliardi di euro e un utile operativo di 6,16 miliardi.

La società da anni è la prima azienda per fatturato a livello mondiale operante nel settore della bellezza e dei cosmetici, avendo in pancia anche marchi come Garnier, Elvive e Maybelline di New York.

Francoise è l’unica figlia di Liliane Bettencourt e politico francese André Bettencourt; sposata con Jean-Pierre Meyers, ha due figli Jean-Victor e Nicolas che come lei amano poco le luci della ribalta.

Bettencourt Meyers vive a Parigi ed è Presidente della fondazione che fa capo alla sua famiglia, la Bettencourt Schueller Foundation. Si tratta di un’associazione filantropica che mira a incoraggiare il progresso francese nella scienza e nelle arti; finanzia progetti scientifici, sociali e di artigianato tradizionale.