Fondo credito ai giovani, ora è possibile presentare domanda per accedere a un finanziamento fino a 70.000 euro da restituire quando si entra nel mondo del lavoro. Ecco chi sono i beneficiari, gli importi, il piano e le condizioni di restituzione delle somme ricevute.

Il Fondo per il credito ai giovani non è una novità, ma con decreto del 17 novembre del 2025 della presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche giovanili è stato oggetto di riforma. Con protocollo del mese di febbraio sono stati definiti i punti chiave dell’accesso al Fondo. In tale occasione il Ministro per lo Sport e i giovani Abodi sottolinea che il Fondo sostiene la formazione di elevato livello e mira a eliminare gli ostacoli di ordine economico che spesso impediscono il pieno sviluppo della persona. Grazie al Fondo di Garanzia per il credito ai giovani meritevoli ogni persona può scegliere in piena libertà dove studiare e cosa studiare senza che vi siano vincoli legati a problemi economici. In questo modo è possibile il pieno sviluppo della persona.

Ecco chi sono i beneficiari del Fondo di garanzia ai giovani, come richiedere l’accesso al fondo e come restituire le somme.

Beneficiari Fondo di garanzia ai giovani

Il fondo per il credito ai giovani è riservato agli studenti di età compresa tra 18 e 40 anni di età.

Può essere richiesto dagli studenti meritevoli regolarmente iscritti a:

un corso di laurea , master , scuola di specializzazione ;

, , ; un dottorato ;

; un corso di lingue ;

; un percorso degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

L’importo accessibile con il Fondo di credito ai giovani e come presentare domanda di accesso

L’importo richiedibile è di 50.000 euro, elevato a 70.000 euro in caso di percorsi di studio all’estero.

La domanda può essere presentata online attraverso la piattaforma MyConsap a cui si accede con Cie, Spid o Cns o utilizzando le credenziali Consap.

Dopo aver effettuato l’accesso occorre inserire i propri dati anagrafici e accademici per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa. Entro 5 giorni viene comunicato l’esito dell’istanza. Se lo stesso è positivo lo studente deve rivolgersi a una delle banche che hanno aderito al progetto per chiedere il prestito. Se l’istituto bancario decide di erogare il finanziamento, deve inviare richiesta ufficiale di garanzia a Consap che, sempre entro cinque giorni lavorativi, conferma l’ammissione, salvo esaurimento dei fondi disponibili. La banca che eroga il prestito attraverso il Fondo per il credito ai giovani non può chiedere garanzie accessorie rispetto a quella fornita da Consap.

Come sono erogati gli importi del Fondo per il credito ai giovani?

Gli importi non sono erogati in unica soluzione ma in tranche annuali di uguale importo, l’importo massimo annuale è di 15.000 euro. Le tranche successive alla prima sono erogate a condizione che lo studente dimostri di essersi regolarmente iscritto ai corsi. Deve inoltre dimostrare di aver superato almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativo agli anni precedenti o, per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), di una frequenza non inferiore all’80% delle lezioni.

Trattandosi di un prestito i soldi devono essere restituiti. Il piano di ammortamento può avere una durata massima di 15 anni e inizia a decorrere dal momento in cui inizia il percorso lavorativo. Il piano di restituzione non può iniziare prima che siano trascorsi 30 mesi dall’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento.

Se le somme non sono restituite, le stesse vengono iscritte a ruolo, questo implica che il debito di trasforma in debito fiscale. L’Agenzia Entrate e Riscossione recupera le somme con riscossione coattiva.