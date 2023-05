La fine del “Made in China”: come il Messico sta prendendo il posto di Pechino

Nell’aprile 2023, le esportazioni cinesi sono diminuite del 6,3% rispetto a marzo. Nello stesso mese, le importazioni cinesi sono andate anche peggio, con un calo annuo del 7,9%. Un occhio inesperto potrebbe attribuire questo calo dell’attività di scambio a un effetto prolungato della politica zero-Covid. Tuttavia, le ragioni sono molto più complesse.

Prima di tutto, l’economia della Cina nel suo insieme ha già superato gli effetti di contrazione della politica zero-Covid. Il primo trimestre del 2023 ha infatti visto una crescita del PIL del 4,5%, superiore anche alle migliori aspettative.

Allora perché la Cina commercia meno con il resto del globo?

La «fabbrica del mondo»

«Made in China» è una delle etichette più famose al mondo. È spesso associato a un prodotto fabbricato a basso costo, spesso «outsourced» da grandi multinazionali occidentali. Per decenni, la Cina ha sfruttato il suo bassissimo costo del lavoro per attrarre aziende ricche nella propria nazione. Una strategia che ha funzionato brillantemente.

La Cina è diventata la seconda economia del mondo grazie alla sua forza lavoro. La sua vasta crescita economica in un periodo di tempo così breve non ha precedenti nella storia. Durante i primi 20 anni del XXI secolo l’Occidente ha guardato alla Cina con ammirazione, che ben presto si è trasformata in timore.

Tuttavia, con il miglioramento del PIL cinese e della qualità complessiva della vita, il suo costo del lavoro è aumentato. L’economia cinese è gradualmente passata dall’essere basata sulla manifattura (secondo settore) all’essere basata sui servizi (terzo settore), un’evoluzione naturale di ogni paese sviluppato.

La forza lavoro cinese è diventata abbastanza sofisticata da attrarre società altamente avanzate. Ad esempio, la più grande fabbrica della Tesla è ora a Shanghai, poiché il mercato mondiale dei veicoli elettrici guarda alla Cina per nuove espansioni.

Questo non solo significava la fine della manodopera cinese a basso costo, ma significava anche la Cina aveva bisogno della sua «Cina»: un paese in via di sviluppo in cui la manodopera era abbastanza economica da iniziare a esternalizzare le esigenze produttive delle aziende Cinesi.

E, naturalmente, la stessa esigenza era condivisa da tutte quelle corporazioni occidentali che si affidavano alla Cina per manodopera a basso costo.

«Made in Mexico»

Il Paese che sta gradualmente sostituendo la Cina come fabbrica del mondo rispecchia anche le nuove tensioni geopolitiche. Gli Stati Uniti e le sue corporazioni non potevano più fare affidamento sulla Cina poiché Pechino stava diventando il principale nemico di Washington.

Gli Stati Uniti avevano bisogno di un paese che rispecchiasse valori occidentali e con un’economia in via di sviluppo. E, fortunatamente per loro, ne hanno trovato uno proprio sul loro confine meridionale.

Il Messico presenta le condizioni economiche e geopolitiche perfette per diventare la nuova fonte di manodopera a basso costo per gli Stati Uniti. È un’economia in via di sviluppo all’interno della sfera di influenza di Washington e complessivamente abbastanza allineata all’occidente.

Inoltre, nonostante la mancanza di grandi porti commerciali, il Messico sta diventando anche la “Cina” della Cina. Giganti come Huawei o Hisense hanno aperto fabbriche di manodopera a basso costo in Messico, proprio accanto a quelle americane.

Sebbene il governo messicano debba ancora riconoscere questo enorme vantaggio nelle loro mani (al momento il suo focus principale è sulla guerra alla droga), questa nuova tendenza economica difficilmente verrà invertita.

Riconoscere la ritrovata importanza geopolitica del Messico è fondamentale per comprendere i nuovi equilibri mondiali.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-05-11 18:31:32. Titolo originale: The end of “Made in China”: how Mexico is becoming the new world’s factory