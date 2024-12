Festival di Sanremo 2025, quando inizia? Date, conduttori e ospiti

Quando inizia il Festival di Sanremo 2025? Cresce l’attesa per la 75esime edizione dell’evento musicale ora che Carlo Conti - ormai come tradizione durante una puntata domenicale del Tg1 delle ore 13:30 - ha ufficializzato l’elenco dei cantanti in gara.

Quella di Carlo Conti, nuovo presentatore chiamato a raccogliere l’eredità di Amadeus, non sarà l’unica novità del Festival di Sanremo 2025. Dopo quattro anni, c’è infatti la reintroduzione della sezione separata Nuove Proposte, con quattro giovani in gara selezionati tramite l’apposito contest ancora in pieno svolgimento.

Altro ritorno è quello del DopoFestival, affidato ad Alessandro Cattelan che sarà anche il co-conduttore della serata finale di Sanremo 2025, mentre i nomi degli altri co-conduttori o co-conduttrici ancora non sono stati svelati.

Qualche modifica c’è anche per quanto riguarda il regolamento del Festival, con la riconfermata serata delle cover che non influirà sulla classifica generale, mentre durante la serata finale i primi cinque artisti saranno oggetto di una votazione finale che poi andrà a determinare il vincitore o la vincitrice.

Ecco per voi allora una guida al Festival di Sanremo 2025, con tutto quello che c’è da sapere in merito alle date della kermesse, dando uno sguardo poi a chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici, gli ospiti e naturalmente i cantanti in gara.

Le date del Festival di Sanremo 2025 sono da tempo note: il concorso musicale si svolgerà nella consueta cornice del Teatro Ariston da martedì 11 fino a sabato 15 febbraio.

Queste sono nel dettaglio le date delle cinque serate di Sanremo 2025.

Prima serata , 11 febbraio 2025: tutti i 30 artisti eseguiranno le loro canzoni in gara.

, 11 febbraio 2025: tutti i 30 artisti eseguiranno le loro canzoni in gara. Seconda serata , 12 febbraio 2025: 15 degli artisti in gara eseguiranno le loro canzoni in gara per una seconda volta.

, 12 febbraio 2025: 15 degli artisti in gara eseguiranno le loro canzoni in gara per una seconda volta. Terza serata , 13 febbraio 2025: i restanti 15 artisti eseguiranno le loro canzoni in gara per una seconda volta.

, 13 febbraio 2025: i restanti 15 artisti eseguiranno le loro canzoni in gara per una seconda volta. Quarta serata , 14 febbraio 2025: serata cover dove si esibiranno tutti i 30 artisti in gara

, 14 febbraio 2025: serata cover dove si esibiranno tutti i 30 artisti in gara Serata finale, 15 febbraio 2025: tutti i 30 artisti eseguiranno le loro canzoni in gara. I primi 5 artisti della classifica combinata di questo e dei primi tre spettacoli avanzeranno alla superfinale dove potranno eseguire la loro canzone per la seconda volta, mentre le giurie e il televoto voteranno per determinare il vincitore.

L’orario di inizio di ciascuna delle cinque serate dovrebbe essere quello delle scorse edizioni: circa le 20.40 con la diretta che poi andrà avanti fino a tarda notte visto il gran numero di artisti che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Al termine della diretta ci sarà il DopoFestival.

I conduttori del Festival di Sanremo 2025

Il conduttore del Festival di Sanremo 2025 sarà Carlo Conti, con il presentatore toscano da tempo uno dei volti di punta della Rai che sarà anche il direttore artistico della 75esima edizione della kermesse.

Come detto il DopoFestival invece sarà condotto da Alessandro Cattellan - a lungo in lizza insieme a Carlo Conti come successore di Amadeus -, che sarà anche il co-conduttore della serata finale di Sanremo 2025.

Lista co-conduttori e co-conduttrici Festival di Sanremo 2025.

Prima serata : sconosciuto

: sconosciuto Seconda serata : sconosciuto

: sconosciuto Terza serata : sconosciuto

: sconosciuto Quarta serata : sconosciuto

: sconosciuto Serata finale: Alessandro Cattellan.

I nomi degli altri co-conduttori o co-conduttrici ancora non sono stati ufficializzati, ma si fa un gran parlare di Annalisa, Laura Pausini e Paola Cortellesi per affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

Ancora non sono stati svelati anche i nomi degli ospiti al Festival di Sanremo 2025, anche se da tempo si parla di una possibile presenza di Lady Gaga che a breve dovrebbe lanciare il suo nuovo album.

Lista ospiti Festival di Sanremo 2025.

Prima serata : sconosciuti

: sconosciuti Seconda serata : sconosciuti

: sconosciuti Terza serata : sconosciuti

: sconosciuti Quarta serata : sconosciuti

: sconosciuti Serata finale: sconosciuti

I cantanti in gara al Festival di Sanremo

Lo scorso primo dicembre durante l’edizione delle 13:30 del Tg1, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025, con il numero che non è stato sforbiciato a 24 come invece era stato ipotizzato.

Ecco chi sono i 30 artisti in gara a Sanremo 2025:

Achille Lauro;

Gaia;

Coma_Cose;

Francesco Gabbani;

Willie Peyote;

Noemi;

Rkomi;

Modà;

Rose Villain;

Brunori Sas;

Irama;

Clara;

Massimo Ranieri;

Emis Killa;

Sarah Toscano;

Fedez;

Simone Cristicchi;

Joan Thiele;

The Kolors;

Bresh;

Marcella Bella;

Tony Effe;

Elodie;

Olly;

Francesca Michielin;

Lucio Corsi;

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento;

Serena Brancale;

Rocco Hunt;

Giorgia.

Non ci saranno dei giovani in gara con i big, visto il ritorno della sezione Nuove Proposte con quattro artisti in gara che saranno selezionati a seguito di un lungo percorso che avrà la sua serata finale il prossimo 18 dicembre 2024 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, con l’evento che sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti.