Festa del Papà 2024, le migliori frasi e immagini di auguri per il 19 marzo

Da quasi 60 anni il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, un’occasione per celebrare i padri, ringraziarli per il supporto, la presenza e gli insegnamenti. Una giornata speciale, fatta di commozione, risate, ma anche regali e dolci tipici. Una tradizione lunga, che si intreccia con la fede cattolica e la figura di San Giuseppe. Non a caso, in molte parti d’Italia oggi si mangiano proprio le omonime zeppole.

Quale occasione migliore per scrivere un messaggio al proprio papà oppure fargli un omaggio pubblico, ad esempio sui social network? In occasioni come queste, trovare le parole può non essere facile, ecco perché abbiamo raccolto per voi le frasi migliori per fare gli auguri nella Festa del Papà 2024, con qualche immagine e GIF che arricchirà ancora di più il testo, strappando sicuramente più di una lacrimuccia.

Le migliori frasi d’auguri

Partiamo dalle frasi, utili per chi non se la cava con le parole ma vuole comunque trovare il modo per fare gli auguri per la Festa del Papà 2024. Nel mezzo trovate anche qualche immagine, Gif comprese, così da poter impreziosire il vostro messaggio d’auguri.

Il 19 marzo per noi è molto importante, perché è la festa dell’uomo che più di tutti amiamo: auguri papà, ti voglio bene!

A te che del cuore ne fai un rifugio d’amore e attenzioni. A te che doni tutto il bene di questo mondo, ritieniti un papà unico e meraviglioso. I tuoi figli ti ringraziano per tutto e ti donano un amore infinito.

Sveglia papà! Oggi la giornata è bellissima, facciamo due passi come quando ero bambina, oggi è un giorno speciale. Auguri papà.

Ogni uomo può diventare padre, ma solo chi è speciale diventa un papà. Tanti auguri!

Grazie per avermi fatto scoprire la bellezza di essere figlio. Ti voglio bene papà.

Per quest’anno niente pasticci papà, lo giuro: solo una gustosa ed enorme torta per te! Tanti auguri al miglior padre del mondo!

Vorrei scrivere tante, infinite parole, te le meriteresti tutte papà. Io però ne trovo solo tre: ti voglio bene.

Ogni giorno che passa mi rendo conto del valore delle tue parole, dei tuoi consigli, dei tuoi preziosi insegnamenti e di pari passo aumenta l’ammirazione che ho per te. Quello che mi rende più felice è il dono del tuo amore, quello che mi hai trasmesso direttamente nell’anima e che ti ha reso semplicemente unico. Auguri papà, il mio bene per te è immenso.

Da piccolo hai guidato tu la mia manina, camminando lentamente accompagnando i miei passettini. Oggi son io a prendere la tua mano per accompagnare il tuo passo che non è più quello di un tempo. Per la Festa del papà ricordati solo una cosa: io ci sarò sempre per te.

Non c’è un regalo al mondo che valga quanto te. Ecco perché ho pensato di non fartelo. Tanti auguri papà! Ehi, aspetta, non ti sarai mica offeso...vero?

Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita...

il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore.

Buona festa del papà!

Per un uomo lavoratore e un papà di «valore» dedico il mio augurio migliore! Ti voglio bene papà.

Le citazioni più belle

Per chi invece volesse affidarsi “all’usato sicuro” ecco delle frasi famose, delle citazioni che sono perfette per augurare una buona Festa del papà.

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre. (Sigmund Freud)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

I figli hanno sempre un desiderio ribelle di essere delusi da ciò che ha affascinato i loro padri. (Aldous Huxley)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. (Gabriel García Márquez)

La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno. (George Herbert)

Filastrocche divertenti per bambini

Infine, completiamo non con delle frasi ma con delle vere e proprie filastrocche, perfette da far imparare ai bambini piccoli così da fargliela recitare nel giorno della Festa del Papà.

Per la ricetta del buon papà

non aver fretta e leggi qua:

2 grammi di pazienza

affetto e tolleranza;

abbracci e amore

da far scoppiare il cuore;

un chilo di simpatia;

un litro di allegria.

Poi mescola per bene

così come conviene

e assaggia che bontà:

il migliore papà!

(Jolanda Restano)

Caro uccellino che volando vai,

il babbo mio di certo tu vedrai.

Digli che è tanto buono il suo bambino,

e che spesso gli manda un bel bacino.

Digli che gli vuol bene e che lo aspetta!

Vola, uccellino, vola vola in fretta!

(Cuman Pertille)

Il papà non è solo

l’amico delle capriole

sul letto grande

Non è solamente l’albero

al quale mi arrampico

come un piccolo orso

non è soltanto chi tende

con me l’aquilone nel cielo.

Il papà è il sorriso discreto

che fa finta di niente

è l’ombra buona

della grande quercia

è la mano sicura

che mi conduce nel prato

e oltre la siepe.

(L. Musacchio)

È marzo ed ecco qua,

c’è la festa del papà!

Dimmi un po’, che regalare?

La cravatta da indossare?

Una penna luccicante

per il mio babbo importante?

Un portafoglio in pelle

o delle semplici cartelle?

Dei buonissimi cioccolatini

o… anche solo dei bacini?

Non è un manager papà

ma è assai grande ciò che fa!

(Marzia Cabano)

I migliori video per fare gli auguri

Molto divertente è un video girato da Casa Surace in cui si vedono padri e figli a confronto che si pongono domande «scomode».

Restando sui video divertenti, c’è anche questo stand up comedy di Enrico Brignano che racconta, a suo modo, il rapporto con il padre.

Sarà bello anche condividere una canzone che ricordi l’importanza di questa figura, tanto importante per la vita di tutti. Ce ne sono diverse, ma abbiamo scelto quella che secondo noi riassume al meglio il legame padre-figlio. D’altronde, “I was once like you are now”.

Potrete altrimenti prendere spunto da un video con le citazioni di scrittori e personaggi famosi per trovare una bella frase da inviare al vostro papà.