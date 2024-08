Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 9 agosto. La diretta

Da un anno a questa parte le estrazioni di Lotto e Superenalotto sono passate da 3 a 4 a settimana. È stata aggiunta una nuova estrazione speciale il venerdì. Così anche oggi venerdì 9 agosto, Lotto e Superenalotto non andranno in vacanza ma ci sarà una nuova estrazione e, chissà, nuovi milionari.

Si riparte dai risultati dell’estrazione di ieri al Superenalotto che non ha visto alcun 6 né 5+1. Il jackpot è salito ora a 59.600.000 euro. Le vincite più alte di ieri sono stati 12 punti 5 che hanno vinto rispettivamente 14.015,26 €. Per quanto riguarda il concorso Superstar ci sono stati 3 punti con 4 stella che hanno vinto 21.666,00 €. Nel complesso, nel corso dell’estrazione numero 125 dell’anno, Sisal ha erogato vincite per 4.230.751 €.

Per quanto riguarda invece il Lotto, la ruota di Napoli è stata la vera protagonista nell’ultima estrazione di ieri. Ben il 62% delle vincite nazionali sono state effettuate proprio sulla ruota campana. In totale le vincite su Napoli sono state di 10,3 milioni di euro. Grande vincite sopratutto sul terno 3-34-41, giocato non solo in Campania ma in tutta Italia. Le vincite più alte ci sono state a Napoli e San Giuseppe Vesuviano dove con un terno da 10 euro sono stati vinti 45.000 euro.

Stessa vincita con gli stessi importi a Rimini. A Belpasso (Catania), Fondi (Latina) e Scafati (Salerno) sono state invece centrate vincite da 23.750 euro con delle puntate da 10 euro (5 euro sull’ambo e 5 euro sul terno).

Anche la ruota di Roma ha baciato un fortunato giocatore della provincia di Salerno che ha centrato il terno 13-17-21 da oltre 46.000 euro.

Ripartirà questa sera la caccia al jackpot del Superenalotto ma anche la caccia ai ritardatari del Lotto. Appuntamento a partire dalle ore 20, giocate fino alle 19.30. Noi seguiremo tutte le operazioni in diretta ruota per ruota.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 9 agosto in diretta

18:27 Superenalotto, numeri ritardatari e frequenti Numeri ritardatari: 12-30-38-63-46-29;

Numeri frequenti: 85-86-6-79-77-81.

17:09 Lotto: i numeri ritardatari ruota per ruota Bari, 57: non compare da 82 estrazioni;

Cagliari, 77: assente da 110 concorsi;

Firenze, 39: manca da 108 estrazioni consecutive;

Genova, 31: non esce da 94 concorsi;

Milano, 42: non si vede da 94 estrazioni;

Napoli, 75: latita da 115 estrazioni;

Palermo, 70: non viene sorteggiato da 66 concorsi;

Roma, 44: assente per 97 estrazioni consecutive;

Torino, 45: manca all’appello da 86 concorsi;

Venezia, 73: non si presenta da 89 estrazioni;

Nazionale, 8: assente da 67 concorsi.

