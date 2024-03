Estrazioni Lotto e Superenalotto, oggi venerdì 8 marzo, numeri estratti in diretta

Oggi, venerdì 8 marzo, è la giornata internazionale della donna. Ma è venerdì e come di consueto ci sarà l’appuntamento con la fortuna grazie all’estrazione speciale di Lotto e Superenalotto. Un’estrazione che si preannuncia ricca sopratutto al Superenalotto dove in palio ci saranno 71.700.000 euro.

Nell’estrazione di ieri sono stati assegnati 680.362 premi, per un totale di 4.169.980 euro vinti. Le vincite più alte

sono state tre punti 5 che hanno vinto rispettivamente 63.036,10 euro. Vedremo se questa sera ci saranno più o meno fortunati.

La fortuna nell’estrazione di ieri non è stata di certo da meno al gioco del Lotto. Lo sanno bene gli abitanti di Fosdinovo, centro di appena 4.000 anime in provincia di Massa-Carrara. Qui si sono registrate due vincite effettuate sulla ruota di Bari e su tutte le ruote. La prima è una quaterna da 69.375 euro. La seconda è una quaterna su tutte le ruote da 6.937,50 euro. I numeri fortunati sono stati 10, 55, 68 e 87.

Ruota di Bari particolarmente generosa in Toscana dove un altro fortunato giocatore di Poggio a Caiano ha vinto un terno da 13.500 euro.

Per l’estrazione di questa sera come di consueto le urne inizieranno a movimentarsi a partire dalla ore 20. Noi di money.it seguiremo l’estrazione di Lotto e Superenalotto in diretta.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi venerdì 8 marzo: i numeri vincenti

17:45 Numeri ritardatari del Lotto Bari: 78 mancante da 201 estrazioni;

Cagliari: 16 mancante da 92 estrazioni;

Firenze: 64 mancante da 99 estrazioni;

Genova: 41 mancante da 66 estrazioni;

Milano: 55 mancante da 84 estrazioni;

Napoli: 29 mancante da 60 estrazioni;

Palermo: 47 mancante da 114 estrazioni;

Roma: 89 mancante da 128 estrazioni;

Torino: 89 mancante da 104 estrazioni;

Venezia: 48 mancante da 118 estrazioni;

Nazionale: 66 mancante da 64 estrazioni.