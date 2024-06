Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 7 giugno, in diretta

Questa sera venerdì 7 giugno nuovo appuntamento con l’estrazione di Lotto e Superenalotto. Come ormai prassi da circa un anno, le estrazioni settimanali sono 4 e non più 3 con il venerdì che è giornata di giocate. Partiamo dal Superenalotto, dove il montepremi messo in palio con il 6 sarà di 31.800.000 euro.

Nel corso dell’estrazione di ieri giovedì 6 giugno, (qui i numeri vincenti) sono stati erogati in totale vincite per 4.172.029 euro con oltre 500.000 premi. Le più alte ben sei punti 5 che hanno vinto rispettivamente 28.933,10 euro. Giovedì ricco anche per il gioco del Lotto dove la ruota di Cagliari ha regalato a due giocatori fortunati di Roma le vincite più alte del concorso. I numeri 12-27-89 sulla ruota sarda hanno regalato un terno da 71.250 euro. E ancora un terno con i numeri 27-64-89 sempre a Cagliari ha fruttato 47.500 euro.

Anche la Campania si è confermata una delle Regioni regina di questo inizio giugno. Nel corso dell’ultima estrazione a Benevento sono stati vinti 23.750 euro con un terno su Tutte le Ruote. A Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, è stato centrato un terno da 23.750 euro sulla ruota di Napoli, a fronte di una giocata complessiva da 10 euro. Fortuna anche al 10eLotto dove a Napoli sono state centrate due vincite da 20.000 euro. Mentre restando in tema 10eLotto, a Giarre, in Sicilia, è stata realizzata la vincita più alta del concorso: con un solo euro un giocatore ha indovinato 9 numeri vincendo 100.000 euro.

Vedremo nel corso dell’estrazione di questa sera quali saranno le vincite e sopratutto se sarà sbancato il jackpot al Superenalotto. Noi di money.it seguiremo passo passo l’estrazione dei numeri vincenti.

Estrazioni Lotto e Superenalotto, oggi venerdì 7 giugno, in diretta

19:00 Superenalotto: numeri frequenti e ritardatari Numeri frequenti: 6-55-77-81-85-86

Numeri ritardatari: 25-32-35-57-74-89