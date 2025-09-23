Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 23 settembre. La diretta

Primo appuntamento settimanale con la fortuna e le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Prima di vedere i numeri vincenti di questa sera facciamo un passo indietro e vediamo come si è conclusa la scorsa settimana.

Sabato ancora nulla per il 6 al Superenalotto e infatti questa sera il jackpot è salito a 54.800.000 euro. Le vincite più alte della scorsa estrazione sono stati otto punti 5 da quasi 23mila euro. Al concorso abbinato a Superstar da segnalare quattro 4 stella da poco più di 25mila euro. Diamo uno sguardo anche alle sestine più frequenti e ritardatarie:

Sestina frequente : 85-6-49-86-79-55;

: 85-6-49-86-79-55; Sestina ritardataria: 84-21-24-4-48-68.

Passando al gioco del Lotto, nell’estrazione di sabato colpaccio a Venezia dove ci sono state due vincite che hanno totalizzato 576.600 euro. La prima da 360mila euro realizzata grazie a una quaterna sulla ruota di Milano. La seconda da 216.600 euro grazie a 6 ambi,4 terni e una quaterna sempre sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,8 milioni di euro, per un totale di oltre 948,9 milioni di euro da inizio 2025.

Colpaccio anche al 10eLotto dove a festeggiare è stata la Campania. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 settembre vinti complessivamente 43.300 euro in tutta la Regione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,84 miliardi da inizio anno.

La tabella aggiornata dei numeri ritardatari è la seguente:

82: Bari, assente da 90 estrazioni;

42: Cagliari, assente da 99 estrazioni;

34: Firenze, assente da 100 estrazioni;

56: Genova, assente da 63 estrazioni;

25: Milano, assente da 89 estrazioni;

25: Napoli, assente da 60 estrazioni;

59: Palermo, assente da 80 estrazioni;

63: Roma, assente da 72 estrazioni;

7: Torino, assente da 70 estrazioni;

5: Venezia, assente da 86 estrazioni;

82: Nazionale, assente da 99 estrazioni;

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 23 settembre

20:20 Lotto: i numeri vincenti Bari: 81-10-22-30-36

Cagliari: 61-84-80-87-7

Firenze: 60-50-48-53-83

Genova: 7-38-60-23-28

Milano: 8-83-88-78-52

Napoli: 7-62-27-19-84

Palermo: 24-69-78-29-57

Roma: 58-27-60-7-12

Torino: 90-21-45-83-65

Venezia: 50-55-22-53-28

Nazionale: 4-83-1-74-65

20:20 Superenalotto: i numeri vincenti Sestina: 1-6-43-59-73-20

Numero Jolly: 58

Numero Superstar: 89

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite anche dai portali ufficiali di Sisal e Lottomatica.