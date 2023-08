Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 1 agosto 2023: i numeri vincenti

Il mese di agosto parte con una nuova estrazione del Lotto e Superenalotto. Oggi martedì 1 agosto è in programma la consueta estrazione dei numeri vincenti. Riuscirà qualche fortunato giocatore ad iniziare il mese portandosi a casa il jackpot del Superenalotto che per questa estrazione mette in palio ben 34 milioni di euro?

Nella scorsa estrazione di sabato 29 luglio le vincite più alte registrate al Superenalotto sono stati 6 punti 5 che si sono portati a casa 32.579,52 € a testa. I 457 giocatori che hanno ottenuti 4 punti hanno vinto invece 438,18 €.

Lombardia invece protagonista nello scorso fine settimana al gioco del Lotto. A Lissone un fortunato vincitore ha beccato ambo, terno e quaterna sulla ruota di Milano con 8 numeri giocati (3, 8, 9, 17, 27, 34, 58, 89) e si è portato a casa 41.250 €.

Poi doppietta ad Inveruno, in provincia di Milano, con due ambi rispettivamente da 10.250 e 10.000 euro. In entrambi i casi numeri vincenti 9 e 41 sulla ruota di Milano. Vedremo se questa sera sarà una estrazione fortunata oppure no. I terminali chiuderanno alle 19.30 e l’appuntamento con l’estrazione sarà come sempre a partire dalle ore 20 quando inizieranno le operazioni che potete seguire in tempo reale direttamente da questa pagina aggiornandola.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi martedì 1 agosto in diretta

20:24 Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 1 agosto Ecco la sestina vincente: 11-32-36-40-54-63.

Numero Jolly: 78

Superstar: 57

20:10 Estrazioni Lotto di oggi, martedì 1 agosto Bari: 68-77-36-88-21;

Cagliari: 3-50-84-31-56;

Firenze: 38-16-40-57-36;

Genova: 78-27-13-48-70;

Milano: 23-5-81-26-17;

Napoli: 71-62-84-31-29;

Palermo: 83-72-45-78-52;

Roma: 74-54-13-32-5;

Torino: 81-39-33-73-8;

Venezia: 80-85-77-56-9;

Nazionale: 70-66-65-89-81.

18:26 Superenalotto, numeri più frequenti e ritardatari Ecco i numeri più frequenti al Superenalotto: 77-86-85-6-55-49

Qui invece i numeri ritardatari al Superenalotto: 34-19-15-29-36-75

18:10 Lotto: numeri più frequenti per ogni ruota Ecco i numeri più frequenti su ogni ruota: Bari: numero 71;

Cagliari: numero 56;

Firenze: numero 5;

Genova: numero 10;

Milano: numero 13;

Napoli: numero 26;

Palermo: numero 57;

Roma: numero 53;

Torino: numero 8;

Venezia: numero 76;

Nazionale: numero 22.