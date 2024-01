Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 4 gennaio 2024, in diretta

Questa sera torna l’appuntamento con l’estrazione del Lotto e Superenalotto. Si tratta del concorso numero 2 di questo 2024. Rifacciamo un passo indietro e torniamo alla prima estrazione del nuovo anno che si è svolta martedì 2 gennaio. La combinazione vincente del Superenalotto è stata: 2-9-16-35-46-63, numero Jolly 49 e Superstar 5. Questa combinazione non ha fruttato alcun 6 né 5+1. Ci sono state però 3 vincite con punti 5 che si sono portati a casa quasi 62.000 euro.

Il jackpot continua a salire e questa sera si metteranno in palio 41.100.000 euro. Per quanto riguarda il gioco del Lotto, anche in questo caso la prima giocata dell’anno è stata fortunata per diversi giocatori. La dea bendata ha fatto capolino sopratutto in Puglia, dove ci sono state ben 5 vincite top. Come riporta Agimeg, a Leverano, in provincia di Lecce, è stato centrato un ambo da 12.500 euro sulla ruota di Genova. A Taranto realizzata una quaterna da 12.450 euro con una puntata su Tutte le Ruote. Infine a Polignano a Mare centrata una quaterna da 9.700 euro.

Puglia padrona anche al 10eLotto con un 9 da 20.000 euro centrato a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi a fronte di una puntata da soli 2 euro. Anche la Campania sorride al 10eLotto. A Terzigno, in provincia di Napoli, sono state realizzate 3 vincite importanti grazie all’opzione Extra. La più alta, equivalente a 11.250 euro grazie ad un 4. Poi due 3 da 10.000 euro ognuno.

Per quanto riguarda l’estrazione di questa sera, a partire dalle ore 20, le sale dei Monopoli di Stato azioneranno le urne procedendo all’estrazione delle cinquine vincenti su tutte le ruote. Noi seguiremo la diretta passo passo.

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi giovedì 4 gennaio 2024, in diretta