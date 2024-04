Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 4 aprile, in diretta

Oggi giovedì 4 aprile nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti al Lotto e Superenalotto. Partendo da quest’ultimo, il montepremi messo in palio continua a crescere. Nell’ultima estrazione di martedìancora nessun 6 né 5+1 ma soltanto 3 vincitori con punti 5 da poco più di 57.000 euro.

Questa sera la caccia al jackpot milionario riparte con un montepremi che inizia a diventare molto importante da 84.600.000 euro.

Ma non solo Superenalotto perché a partire dalle ore 20 scenderanno nelle urne apposite anche i 90 numeri del Lotto ruota per ruota. L’estrazione di martedì è stata particolarmente ricca in Campania dove tra Lotto e 10eLotto ci sono state 3 vincite da quasi 100.000 euro. La più alta è stata realizzata al Lotto a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore, a fronte di una spesa di 10 euro, ha vinto 45.000 euro centrando un terno sulla ruota di Napoli con i numeri 11-26-30.

Poi ad Angri, in provincia di Salerno, un altro terno con una giocata da 5 euro che ha fruttato 22.500 euro. Invece a Sarno centrato un terno da 18.000 euro sulla ruota di Venezia con una giocata da 4 euro.

Quanto al 10elotto, la regione più fortunata è stata la Puglia dove con due giocate uguali da 4 euro sono stati centrati due 9 da 50.000 euro. Vedremo con l’estrazione di questa sera cosa accadrà. Noi di money.it la seguiremo in diretta.

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi giovedì 4 aprile in diretta

18:02 Superenalotto: numeri frequenti e ritardatari Superenalotto, numeri frequenti: 6-55-77-79-85-86

Superenalotto, numeri ritardatari: 1-18-21-31-56-65