Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 12 settembre. Numeri in diretta

Oggi, giovedì 12 settembre, nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. In quest’ultimo caso, riparte la caccia al jackpot, visto che manca ancora il 6, arrivato oggi a mettere in palio 73.900.000 €.

Nell’estrazione di martedì 10 settembre, Sisal ha assegnato 700.145 premi, per un totale di 4.148.441 € vinti. Le vincite più alte sono 8 punti cinque che hanno vinto 22.019,61 euro a testa. Per il concorso abbinato al numero Superstar, le vincite più alte sono stati tre 4 stella che hanno vinto 24.059,00 €.

Puglia regione fortunata invece al gioco del Lotto nell’estrazione di martedì. La vincita più alta è stata registrata a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, grazie al terno secco 7-21-77 sulla ruota Nazionale. Il fortunato giocatore aveva puntato 10 euro e ha vinto 23.750 euro. Ma non è questo il record di giornata perché a Castelnovo ne’ Monti, in provincia Reggio Emilia, sono stati centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore complessivo di 29.700 euro. A Napoli centrati tre ambi e un terno per un totale da 19mila euro. In totale Lottomatica nell’ultima estrazione ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia.

Vedremo che cosa accadrà questa sera con la nuova estrazione. La seguiremo in diretta ruota per ruota a partire dalle ore 20.

Estrazioni di Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 12 settembre in diretta

17:22 Lotto: i numeri ritardatari ruota per ruota Bari: Il numero 43 non viene estratto da 75 concorsi;

Cagliari: Il numero 8 manca all’appello da 57 estrazioni;

Firenze: L’87 è assente da ben 90 estrazioni consecutive;

Genova: Il numero 31 non si vede da 113 concorsi;

Milano: Il numero 10 non è stato sorteggiato per 91 estrazioni;

Napoli: Il 74 non viene estratto da 64 concorsi;

Palermo: Il numero 70 manca da 85 estrazioni;

Roma: Il 76 non è tra i numeri estratti da 73 concorsi;

Torino: Il numero 67 è assente da 60 estrazioni;

Venezia: Il 56 non viene estratto da 85 concorsi;

Nazionale: L’85 manca all’appello da 78 concorsi.

