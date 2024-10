Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 10 ottobre. Numeri vincenti in diretta

Oggi, giovedì 10 ottobre è giornata dedicata alle estrazioni di Lotto e Superenalotto. Vediamo da dove si riparte. Ancora niente da fare per la caccia al jackpot per quanto riguarda il Superenalotto. Nel corso dell’estrazione di martedìnon ci sono stati né 6 né 5+1. Solo due i punti 5 che hanno vinto oltre 88.000 euro. Ottimo colpo anche al concorso abbinato al Superstar con tre vincite 4 stella da 27.064 euro. Il jackpot messo in palio per questa sera sarà di 86.800.000 euro. Vedremo se entro la fine dell’anno un fortunato o i fortunati vincitori riusciranno a sbancare.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto, a prendersi la scena nell’estrazione di martedì è stato il Piemonte con due maxi vincite. La prima ad Asti dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota di Venezia da 25.725 euro e una giocata di soli 2 euro. A Gaglianico, in provincia di Biella, realizzato un terno sulla ruota di Torino da 22.500 euro e una puntata di 5 euro.

Si sorride anche in Campania dove ad Avellino sono stati vinti 20.050 euro. Da segnalare anche un ambo da 21.033 euro a Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,8 milioni di euro in tutta Italia. Vedremo questa sera che cosa accadrà. A partire dalle ore 20 seguiremo in diretta le estrazioni.

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi giovedì 10 ottobre in diretta

17:14 Lotto: i numeri ritardatari ruota per ruota 43 (Bari): non esce da 91 concorsi;

8 (Cagliari): assente da 73 estrazioni;

87 (Firenze): manca all’appello per 106 estrazioni consecutive;

31 (Genova): non viene estratto da 129 concorsi;

4 (Milano): non esce da 58 estrazioni;

74 (Napoli): non compare da 80 estrazioni;

8 (Palermo): assente da 65 concorsi;

76 (Roma): non estratto per 89 concorsi consecutivi;

46 (Torino): manca da 61 estrazioni;

56 (Venezia): non viene estratto da 101 concorsi;

85 (Nazionale): assente da 94 concorsi.

