Estrazioni di Lotto e Superenalotto, ecco i numeri estratti di oggi, giovedì 26 marzo, aggiornati in diretta.
Nuovo appuntamento con la fortuna per gli appassionati dei giochi a premi. Anche oggi, giovedì 26 marzo 2026, la redazione di Money.it seguirà le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto in diretta, aggiornando in tempo reale tutti i numeri vincenti.
Come di consueto, le operazioni di sorteggio iniziano a partire dalle ore 20.00, quando verranno comunicati prima i numeri delle ruote del Lotto, poi la sestina vincente del SuperEnalotto e infine la combinazione del 10eLotto.
Lotto e SuperEnalotto oggi: aggiornamenti in tempo reale
Sul nostro sito potrete seguire minuto per minuto le estrazioni lotto in diretta. Ecco la tabella aggiornata:
NUMERI ESTRATTI LOTTO (giovedì 26 marzo)
|Ruota
|Bari
|69
|58
|26
|5
|22
|Cagliari
|59
|33
|73
|2
|69
|Firenze
|44
|49
|83
|75
|50
|Genova
|35
|77
|61
|40
|86
|Milano
|48
|52
|12
|19
|62
|Napoli
|60
|21
|47
|15
|58
|Palermo
|16
|27
|28
|83
|25
|Roma
|35
|19
|85
|81
|24
|Torino
|29
|44
|15
|70
|31
|Venezia
|69
|20
|48
|55
|2
|Nazionale
|56
|61
|40
|27
|81
NUMERI ESTRATTI SUPERENALOTTO (giovedì 26 marzo)
Grande attesa soprattutto per il SuperEnalotto, che continua ad attirare l’attenzione dei giocatori grazie al jackpot in palio, ormai arrivato a una cifra molto elevata, pari a 139.800.000. L’ultimo “6” risale alla primavera dello scorso anno, quando una vincita milionaria è stata realizzata in Lombardia.
- SESTINA VINCENTE: 24 - 26 - 39 - 69 - 77 - 80
- NUMERO JOLLY: 82
- SUPERSTAR: 3
Ricordiamo comunque che i risultati ufficiali delle giocate devono sempre essere controllati attraverso i canali autorizzati, come il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o le piattaforme dei concessionari ufficiali. Money.it offre un servizio informativo e di aggiornamento in tempo reale, ma invita sempre i lettori a effettuare una verifica diretta delle proprie schedine.
NUMERI ESTRATTI 10eLotto (giovedì 26 marzo)
- I 20 numeri vincenti: 16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83
- Numero oro: 69
- Doppio oro: 69, 58
- Extra: 2 – 5 – 12 – 15 – 22 – 28 – 40 – 47 – 50 – 55 – 61 – 70 – 75 – 81 – 85
Giocare sì, ma con responsabilità
Seguire Lotto e SuperEnalotto oggi può essere un momento di curiosità e divertimento, ma è fondamentale ricordare l’importanza del gioco responsabile. Il consiglio è quello di stabilire sempre un limite di spesa, considerare il gioco come una forma di intrattenimento e non come un modo per risolvere problemi economici. In caso di difficoltà, esistono servizi di supporto dedicati.
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