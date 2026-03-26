Nuovo appuntamento con la fortuna per gli appassionati dei giochi a premi. Anche oggi, giovedì 26 marzo 2026, la redazione di Money.it seguirà le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto in diretta, aggiornando in tempo reale tutti i numeri vincenti.

Come di consueto, le operazioni di sorteggio iniziano a partire dalle ore 20.00, quando verranno comunicati prima i numeri delle ruote del Lotto, poi la sestina vincente del SuperEnalotto e infine la combinazione del 10eLotto.

Lotto e SuperEnalotto oggi: aggiornamenti in tempo reale

Sul nostro sito potrete seguire minuto per minuto le estrazioni lotto in diretta. Ecco la tabella aggiornata:

NUMERI ESTRATTI LOTTO (giovedì 26 marzo)

Ruota Bari 69 58 26 5 22 Cagliari 59 33 73 2 69 Firenze 44 49 83 75 50 Genova 35 77 61 40 86 Milano 48 52 12 19 62 Napoli 60 21 47 15 58 Palermo 16 27 28 83 25 Roma 35 19 85 81 24 Torino 29 44 15 70 31 Venezia 69 20 48 55 2 Nazionale 56 61 40 27 81

NUMERI ESTRATTI SUPERENALOTTO (giovedì 26 marzo)

Grande attesa soprattutto per il SuperEnalotto, che continua ad attirare l’attenzione dei giocatori grazie al jackpot in palio, ormai arrivato a una cifra molto elevata, pari a 139.800.000. L’ultimo “6” risale alla primavera dello scorso anno, quando una vincita milionaria è stata realizzata in Lombardia.

SESTINA VINCENTE : 24 - 26 - 39 - 69 - 77 - 80

: 24 - 26 - 39 - 69 - 77 - 80 NUMERO JOLLY : 82

: 82 SUPERSTAR: 3

Ricordiamo comunque che i risultati ufficiali delle giocate devono sempre essere controllati attraverso i canali autorizzati, come il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o le piattaforme dei concessionari ufficiali. Money.it offre un servizio informativo e di aggiornamento in tempo reale, ma invita sempre i lettori a effettuare una verifica diretta delle proprie schedine.

NUMERI ESTRATTI 10eLotto (giovedì 26 marzo)

I 20 numeri vincenti: 16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83

Numero oro: 69

Doppio oro: 69, 58

Extra: 2 – 5 – 12 – 15 – 22 – 28 – 40 – 47 – 50 – 55 – 61 – 70 – 75 – 81 – 85

Giocare sì, ma con responsabilità

Seguire Lotto e SuperEnalotto oggi può essere un momento di curiosità e divertimento, ma è fondamentale ricordare l’importanza del gioco responsabile. Il consiglio è quello di stabilire sempre un limite di spesa, considerare il gioco come una forma di intrattenimento e non come un modo per risolvere problemi economici. In caso di difficoltà, esistono servizi di supporto dedicati.