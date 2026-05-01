Chiariamo subito che no, oggi venerdì 1° maggio 2026 non ci saranno le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Anche se il venerdì rientra normalmente tra le giornate in cui sono previsti i concorsi, la coincidenza con la Festa dei Lavoratori comporta una variazione del calendario ordinario. Trattandosi infatti di un giorno festivo nazionale, le estrazioni vengono sospese e recuperate nei giorni successivi secondo una nuova programmazione.

È bene quindi fare attenzione, perché lo slittamento non riguarda soltanto il concorso del 1° maggio, ma produce effetti anche sull’estrazione successiva, quella ordinariamente prevista per sabato 2 maggio. In altre parole, il calendario viene fatto scorrere in avanti: il concorso che avrebbe dovuto svolgersi oggi viene recuperato domani, mentre quello del sabato viene rinviato al lunedì successivo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il Superenalotto, il concorso n. 70 di venerdì 1° maggio 2026 è posticipato a sabato 2 maggio 2026. Di conseguenza, anche il concorso n. 71, inizialmente previsto per sabato 2 maggio, slitta a lunedì 4 maggio 2026. Una modifica che interessa tutti coloro che seguono abitualmente le estrazioni e che magari avevano già programmato la giocata tenendo conto del calendario ordinario.

Lo stesso meccanismo vale anche per Lotto e 10eLotto. L’estrazione del 1° maggio 2026 non viene cancellata, ma semplicemente recuperata il giorno dopo, quindi sabato 2 maggio. A sua volta, l’estrazione normalmente prevista per sabato viene rinviata a lunedì 4 maggio 2026. Nessuna estrazione, quindi, nella giornata della Festa dei Lavoratori, ma solo uno spostamento degli appuntamenti.

È importante sottolineare questo aspetto perché, quando una festività cade in una giornata solitamente dedicata alle estrazioni, può nascere confusione tra chi gioca regolarmente. Il fatto che il 1° maggio 2026 cada di venerdì, e non di domenica, non cambia la sostanza: essendo una festività nazionale, il calendario dei giochi viene comunque modificato. Non bisogna quindi attendersi la pubblicazione dei numeri vincenti nella serata di oggi, perché l’appuntamento è rinviato.

Per chi ha già giocato o intende farlo, dunque, il riferimento diventa la nuova data di estrazione. Le schedine valide per il concorso rinviato seguiranno il calendario aggiornato, senza che questo comporti particolari adempimenti per i giocatori. La variazione riguarda infatti la data in cui verranno effettuate le estrazioni e, di conseguenza, anche il momento in cui sarà possibile conoscere i numeri vincenti.

Il consiglio, come sempre in questi casi, è di controllare con attenzione il numero del concorso e la data riportata sulla giocata, così da evitare equivoci. In sintesi, oggi 1° maggio 2026 non ci saranno estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il primo appuntamento utile è fissato per sabato 2 maggio, mentre il turno ordinario del sabato verrà recuperato lunedì 4 maggio.