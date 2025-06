Esiste una città identica a Napoli dall’altra parte del mondo. Ecco perché visitarla

Napoli è una delle città più belle del mondo e una delle mete turistiche più amate in assoluto. I vicoli, il mare, il panorama incredibile, la vitalità dei napoletani, la cucina. Potremmo continuare a lungo nella lista di pregi che la rendono unica.

Ma, come stiamo per scoprire, forse Napoli non è un unicum assoluto. Questo perché esiste nel lontanissimo Giappone una città che sembra la fotocopia del capoluogo campano. Stiamo parlando di Kagoshima e tra poche righe capiremo perché la chiamano la “Napoli d’Oriente”.

Perché Kagoshima è la Napoli del Giappone Clima da sogno, mare splendido da godersi su una tavola da windsurf o con maschera e pinne, un cielo sempre terso e un bellissimo e imponente vulcano sullo sfondo. No. Non siamo nel cuore di Napoli, bensì a Kagoshima, città nipponica capoluogo dell’omonima provincia. La suggestiva Kagoshima, così come la “gemella” italiana, è dislocata un terreno collinare quasi totalmente di origine vulcanica e ha alle spalle (poco meno di 5 km di distanza) il vulcano attivo di Sakurajima.

Cosa vedere a Kagoshima Kagoshima è un vero e proprio scrigno di segreti della cultura nipponica. Tutto da ammirare il Sengaku-en, giardino giapponese risalente addirittura al 1600 che ospita al suo interno un bellissimo museo con testimonianze del regno Shimizu. Per chi ama il verde e la natura la tappa obbligata è il bosco di Shiroyama, luogo storico da cui è possibile ammirare la città in tutta la sua interezza. Una volta terminata la visita e scattate le foto al panorama, il consiglio è quello di visitare l’acquario cittadino, uno dei più estesi di tutto il Paese. Se, invece, soffriamo di nostalgia di Napoli il percorso obbligato è la Board Walk, camminata che parte dal parco Minato Odori e che si snoda per tutto il lungomare fino ad arrivare al porto e alla spiaggia cittadina. I periodi migliore per ammirare le bellezze di Kagoshima sono la primavera e l’autunno, stagioni in cui non c’è la ressa di turisti e in cui il caldo allenta la sua morsa, permettendo di girare la città in lungo e in largo. Il modo migliore per raggiungere la città, infine, è quello di arrivare all’aeroporto di Tokyo e prendere un volo interno che in appena 2 ore ci porterà a destinazione. Se preferiamo prendere il treno, sempre da Tokyo, prepariamoci a un viaggio di circa 7 ore.