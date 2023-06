Eolico e solare in aumento in Cina: obiettivi raggiunti 5 anni in anticipo

Cina, già il più grande produttore di energia rinnovabile al mondo, sta migliorando la sua rete verde a un ritmo eccezionale. Secondo un think tank con sede negli Stati Uniti, la Cina è pronta a raggiungere i suoi obiettivi ecologici 5 anni prima del previsto.

Nel 2020, il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a raggiungere 1200 GW di generazione combinata di energia solare ed eolica entro il 2030.

Il Global Energy Monitor (GEM), con sede a San Francisco, ha pubblicato un rapporto che mostra l’eccezionale produzione di energia solare della rete cinese. Con una capacità di 228 GW, la Cina produce più energia solare del resto del mondo messo insieme.

Altri 379 GW (il doppio della capacità dell’UE e il triplo di quella degli Stati Uniti) sono attualmente in costruzione, pianificazione o sviluppo.

La Cina è anche leader nella generazione di energia eolica, con una capacità attuale di 310 GW, più dei successivi sette maggiori produttori messi insieme. Se tutto va secondo i piani, entro il 2025 verranno aggiunti altri 371 GW.

Mettendo insieme tutti i numeri, l’energia solare ed eolica della Cina potrebbe raggiungere 1288 GW entro il 2025, raggiungendo l’obiettivo di Xi cinque anni prima del previsto.

E questo senza tener conto dell’energia nucleare, un’altra fonte di energia verde in cui la Cina investe pesantemente. Al momento, l’energia nucleare in Cina genera 57 GW di elettricità, con 24 GW in costruzione e 88 GW in programma.

Infine, aggiungendo l’attuale capacità idroelettrica di 391 GW, la capacità di energia verde della Cina potrebbe raggiungere i 1848 GW entro il 2035 (se tutti i progetti di costruzione saranno completati in tempo). Ciò significherebbe, ceteris paribus, un’incredibile 77,6% di produzione di energia da fonti a 0 emissioni in quello che oggi è il paese più inquinante del mondo.

Sfide future

Naturalmente, la rete elettrica rinnovabile cinese non sarà priva di sfide.

Il trasporto di energia è una questione importante per la potenza orientale. Mentre la maggior parte dell’elettricità viene prodotta nel deserto occidentale della Cina, la maggior parte dei consumi avviene a oriente.

L’altopiano tibetano, ad esempio, si presta perfettamente a impianti solari ed eolici, dato il suo clima e l’isolamento dai centri urbani.

Tuttavia, le megalopoli orientali della Cina come Shanghai, Pechino e Shenzhen sono dove si concentra la maggior parte della domanda di energia.

Trasportare migliaia di GW da una parte all’altra della Cina è una sfida logistica e tecnica che non ha eguali in nessun’altra parte del mondo.

Per questo motivo, le installazioni solari ed eoliche spesso subiscono ritardi e aumenti di budget. Attualmente, l’unica fonte energetica affidabile della Cina è il carbone, che rappresenta il 61% della sua produzione energetica.

Nonostante progressi significativi e buone intenzioni, la Cina rimane il più grande produttore mondiale di carbone, e quindi anche il paese che produce più emissioni al mondo.

Ma il governo cinese è deciso a superare queste sfide e ha dimostrato di avere i mezzi per farlo.

