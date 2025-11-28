Le migliori aziende di energie rinnovabili in Italia

La sensibilità di cittadini, imprese e istituzioni verso l’ecologia e la sostenibilità è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Questo è strettamente legato all’aumento degli investimenti e dell’interesse verso le aziende attive nelle energie rinnovabili. Le fonti rinnovabili, come solare, eolico, idroelettrico, biomasse, geotermico, rappresentano oggi una quota crescente del mix energetico globale e nazionale, favorendo la riduzione delle emissioni di CO₂ e la decarbonizzazione del sistema energetico.

Nel contesto italiano, diverse compagnie stanno emergendo come punti di riferimento nella transizione energetica. Di seguito scopriremo assieme alcune delle più importanti realtà (in ordine non gerarchico), con una descrizione aggiornata di cosa fanno e su quali fonti puntano.

Energie rinnovabili: il futuro proposto dalle aziende che operano in Italia

La preoccupazione in merito al riscaldamento globale e all’esaurimento delle fonti non rinnovabili sta spingendo l’interesse di pubblico e privati verso una maggiore consapevolezza e verso un profondo cambiamento. Le aziende che lavorano nella green energy cercano di rispondere esattamente a questa esigenza, proseguendo nella transizione energetica verso fonti rinnovabili.

L’obiettivo prioritario è quello di ridurre il più possibile le emissioni di CO₂. Scegliere un fornitore che propone energia proveniente da fonti rinnovabili fa tantissima differenza per il futuro del pianeta. Ecco, allora, quali sono le migliori compagnie di fornitura che consentono di scegliere tra offerte che garantiscono l’uso di energia derivante da fonti alternative.

Enel Green Power

Enel Green Power è la divisione del gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’azienda rappresenta oggi uno dei principali protagonisti mondiali della green energy, grazie a una rete capillare di impianti che integrano tecnologie solari, eoliche, idroelettriche e geotermiche. La sua missione è guidare la transizione energetica attraverso soluzioni innovative, sostenibili e in continua espansione. Nel portafoglio di Enel non mancano offerte di energia 100% rinnovabile per utenze domestiche e aziendali, a conferma dell’impegno del gruppo verso modelli di consumo sempre più sostenibili.

Energia prodotta : elettrica

: elettrica Fonti impiegate : solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse

: solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse Capacità installata : circa 67,60 GW a livello globale (ultimo dato ufficiale disponibile)

: circa 67,60 GW a livello globale (ultimo dato ufficiale disponibile) Capitalizzazione del Gruppo Enel : circa 90,27 miliardi di euro

: circa 90,27 miliardi di euro Azioni Enel: 8,90 euro (ultimo valore disponibile).

A2A

A2A, tra le principali multiutility italiane, opera in modo integrato nei settori energia, ambiente e reti. Negli ultimi anni il gruppo ha accelerato la transizione verso un modello sempre più sostenibile, investendo su produzione elettrica rinnovabile, economia circolare e soluzioni di efficienza energetica. La strategia aziendale punta a incrementare la capacità green, ridurre le emissioni e sviluppare tecnologie innovative come sistemi di accumulo e comunità energetiche. Grazie alla forte presenza nel comparto idroelettrico e agli investimenti nel solare e nell’eolico, A2A è oggi uno degli attori più rilevanti nella decarbonizzazione italiana.

Energia prodotta : elettrica e teleriscaldamento

: elettrica e teleriscaldamento Fonti impiegate : idroelettrico, solare, eolico, biomasse, biogas, recupero energetico dai rifiuti

: idroelettrico, solare, eolico, biomasse, biogas, recupero energetico dai rifiuti Capacità installata : circa 2,5 GW da fonti rinnovabili (ultimo dato disponibile)

: circa 2,5 GW da fonti rinnovabili (ultimo dato disponibile) Capitalizzazione di mercato : circa 7,37 miliardi di euro

: circa 7,37 miliardi di euro Azioni A2A: circa 2,35 euro per azione (ultimo valore disponibile)

Eni

Ente Nazionale Idrocarburi, Eni è una multinazionale italiana storicamente nota per la produzione e distribuzione di gas e petrolio, ma negli ultimi anni ha accelerato gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella decarbonizzazione. Attraverso la divisione Eni Green, il gruppo sviluppa parchi solari ed eolici in tutta Italia e all’estero, puntando a una progressiva sostituzione delle fonti fossili con energie pulite. La strategia aziendale mira a integrare le rinnovabili nella produzione globale di energia, promuovendo l’efficienza e soluzioni innovative per famiglie e imprese.

Energia prodotta : elettrica e riscaldamento

: elettrica e riscaldamento Fonti impiegate : solare, eolico, gas naturale

: solare, eolico, gas naturale Capacità installata : circa 1 GW da fonti rinnovabili (dato stimato aggiornato 2025)

: circa 1 GW da fonti rinnovabili (dato stimato aggiornato 2025) Capitalizzazione di mercato : circa 49,92 miliardi di euro

: circa 49,92 miliardi di euro Azioni Eni: circa 15,86 euro per azione (ultimo valore disponibile)

Sorgenia

Sorgenia è un operatore energetico attivo nel mercato libero italiano e propone forniture che possono includere energia da fonti rinnovabili. Sul proprio sito, l’azienda dichiara di gestire impianti da fonti rinnovabili (eolico, biomasse, biometano, fotovoltaico, piccoli impianti idroelettrici) con una potenza installata di circa 400 MW. Inoltre, Sorgenia prevede lo sviluppo di nuovi impianti per arrivare a un totale aggiuntivo programmato di 1.550 MW.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali

: elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali Fonti impiegate : eolico, biomasse/biometano, fotovoltaico, idroelettrico minore

: eolico, biomasse/biometano, fotovoltaico, idroelettrico minore Capacità installata (rinnovabili) : circa 400 MW

: circa 400 MW Fatturato 2024 : circa 3,83 miliardi di euro (dato da bilancio ufficiale)

: circa 3,83 miliardi di euro (dato da bilancio ufficiale) Società privata, non quotata in borsa

Alperia

Alperia è una multiutility con forte radicamento nelle regioni alpine, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella gestione di servizi energetici sostenibili. Con le sue 35 centrali idroelettriche, Alperia detiene una capacità installata di 1.300 MW idroelettrici, capace di generare circa 4.000 GWh l’anno, rendendola uno dei principali produttori di energia “verde” in Italia. Oltre all’idroelettrico, l’azienda lavora su progetti di solare, eolico, biomasse e soluzioni di teleriscaldamento, con l’obiettivo di ampliare il contributo delle energie rinnovabili sul territorio e supportare la transizione verso un mix energetico sostenibile.

Energia prodotta : elettrica e termica (teleriscaldamento) da fonti rinnovabili

: elettrica e termica (teleriscaldamento) da fonti rinnovabili Fonti impiegate : idroelettrico, solare, eolico, biomasse/biometano

: idroelettrico, solare, eolico, biomasse/biometano Capacità installata idroelettrica : 1.300 MW

: 1.300 MW Produzione annua idroelettrica stimata : circa 4.000 GWh

: circa 4.000 GWh Società privata, non quotata in borsa

Saras

Saras è un gruppo energetico italiano storicamente noto per la raffinazione del petrolio, che negli ultimi anni ha iniziato a diversificare il proprio mix energetico attraverso le energie rinnovabili. La controllata Sardeolica gestisce impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna, contribuendo alla produzione di energia pulita e alla decarbonizzazione del settore.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili (eolico + solare) e tradizionali

: elettrica da fonti rinnovabili (eolico + solare) e tradizionali Fonti impiegate : eolico, fotovoltaico

: eolico, fotovoltaico Capacità installata rinnovabile : circa 250 MW

: circa 250 MW Produzione annua stimata : circa 400 GWh

: circa 400 GWh Società privata, non quotata in borsa

LifeGate

LifeGate è stata una delle prime aziende italiane a offrire energia 100% rinnovabile. Dal 2005 fornisce ai propri clienti elettricità proveniente esclusivamente da fonti sostenibili come idroelettrico, eolico e solare, sostenendo lo sviluppo degli impianti rinnovabili sul territorio italiano. L’azienda punta a promuovere la transizione energetica attraverso servizi di consulenza, soluzioni energetiche green e iniziative per la sostenibilità.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili

: elettrica da fonti rinnovabili Fonti impiegate : idroelettrico, eolico, solare

: idroelettrico, eolico, solare Società privata, non quotata in borsa

Mission: promuovere energia pulita e sostenibilità ambientale per famiglie e imprese

È nostra

È nostra è una cooperativa italiana senza fini di lucro che fornisce energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili ai suoi membri. L’azienda gestisce un parco impianti propri, principalmente fotovoltaici, eolici e idroelettrici, con l’obiettivo di promuovere l’energia pulita e sostenere le comunità locali. La cooperativa contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla transizione energetica in Italia.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili

: elettrica da fonti rinnovabili Fonti impiegate : fotovoltaico, eolico, idroelettrico

: fotovoltaico, eolico, idroelettrico Capacità installata : 2.835 kW

: 2.835 kW Produzione annua : 5.413 MWh

: 5.413 MWh Soci : 17.235 persone o organizzazioni

: 17.235 persone o organizzazioni CO₂ evitata : 2.367 tonnellate/anno

: 2.367 tonnellate/anno Struttura societaria: cooperativa senza fini di lucro

ERG S.p.A.

ERG S.p.A. è uno dei principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili, specializzata nello sviluppo e nella gestione di impianti eolici e fotovoltaici. Il gruppo ha completato una trasformazione verso un modello “Wind & Solar”, concentrandosi esclusivamente sulla produzione di energia pulita. ERG opera in Italia e all’estero, con una strategia volta ad aumentare la capacità green, ridurre le emissioni e supportare la transizione energetica a livello internazionale.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili

: elettrica da fonti rinnovabili Fonti impiegate : eolico, solare

: eolico, solare Capacità installata fotovoltaica : 175 MW in Italia, 128 MW in Francia, 266 MW in Spagna, 92,4 MW negli Stati Uniti

: 175 MW in Italia, 128 MW in Francia, 266 MW in Spagna, 92,4 MW negli Stati Uniti Capitalizzazione di mercato : circa 3,31 miliardi di euro

: circa 3,31 miliardi di euro Azioni ERG: circa 22,00 euro per azione (ultimo valore disponibile)

Renexia S.p.A.

Renexia S.p.A. è un’azienda italiana protagonista nel settore delle energie rinnovabili, con un focus sull’eolico, il fotovoltaico e la mobilità elettrica. La società si distingue per l’innovazione e la sostenibilità dei propri progetti, integrando ricerca scientifica, dialogo con le comunità locali e tecnologie avanzate. Tra i suoi successi più rilevanti spicca Beleolico, il primo parco eolico offshore del Mediterraneo inaugurato a Taranto, con dieci turbine per una capacità complessiva di 30 MW, sufficiente a coprire il fabbisogno annuo di circa 60.000 persone e a evitare circa 730.000 tonnellate di CO2. Renexia opera in Italia e negli Stati Uniti, sviluppando progetti di eolico onshore e offshore, grandi impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica ultrarapida di veicoli elettrici.

Energia prodotta : elettrica da fonti rinnovabili

: elettrica da fonti rinnovabili Fonti impiegat e: eolico onshore e offshore, fotovoltaico

e: eolico onshore e offshore, fotovoltaico Società privata, non quotata in borsa

Mission: innovazione, sostenibilità e integrazione con le comunità locali