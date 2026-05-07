Dopo i due mandati di Luigi Brugnaro, il centrodestra punta su Simone Venturini, il centrosinistra risponde con Andrea Martella. Ecco la guida alle elezioni di Venezia di maggio 2026.
Le elezioni comunali di Venezia 2026 sono uno degli appuntamenti principali della tornata amministrativa di primavera. Con Luigi Brugnaro al termine del secondo e ultimo mandato la città dopo dieci anni alla guida della città, Venezia si prepara a scegliere il nuovo sindaco tra 8 candidati supportati complessivamente da 19 liste.
Tra i temi centrali della campagna elettorale ci sono turismo, mobilità, gestione del centro storico e rapporto tra Venezia e la terraferma. Si vota domenica 24 maggio (ore 7–23) e lunedì 25 maggio (ore 7-15). In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno.
I candidati sindaco a Venezia
Il centrodestra schiera Simone Venturini, assessore al Turismo, allo Sviluppo economico e alla Coesione sociale del Comune di Venezia nell’amministrazione uscente di Brugnaro e considerato una delle figure centrali della giunta uscente. La sua candidatura è sostenuta da 5 liste.
Per il centrosinistra corre Andrea Martella, senatore della Repubblica e segretario regionale del PD Veneto, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione nel governo Conte II. La coalizione che sostiene Martella conta 7 liste, dall’area riformista fino alla sinistra civica e ambientalista.
Accanto ai due candidati dei poli principali concorrono 6 candidati civici e di lista minore: Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrin, Claudio Vernier, Roberto Agirmo e Luigi Corò.
Venezia, in quanto capoluogo del Veneto, conferisce a questa elezione un peso politico che va oltre i confini comunali: la sfida è osservata anche a livello nazionale come test politico per gli equilibri regionali.
Le liste in campo
- Centrodestra (5 liste): Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista civica Venturini Sindaco, lista civica autonomista
- Centrosinistra (7 liste): Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Martella e liste civiche di supporto
- Liste civiche indipendenti: una lista ciascuno per i candidati Martini, Del Zotto, Boldrin, Vernier, Agirmo e Corò
Come si vota a Venezia il 24 maggio
Venezia ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno. Vince al primo turno il candidato che supera il 50% + 1 dei voti validi. In caso contrario, i due più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.
Sulla scheda elettorale sono stampati i nomi dei candidati sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può:
- votare solo la lista (il voto va anche al candidato sindaco collegato)
- votare solo il candidato sindaco (nessun voto alla lista)
- votare la lista e scrivere il nome di un candidato consigliere preferito
- esprimere il voto disgiunto: barrare un candidato sindaco e una lista collegata a un candidato diverso
Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido.
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Quando escono i risultati
Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio a partire dalle ore 15:00, subito dopo la chiusura delle urne. Le prime proiezioni sono attese in serata.
In caso di ballottaggio, la stessa procedura si ripeterà il 7 e 8 giugno, con lo spoglio previsto dall’8 giugno alle ore 15:00.
Se sei iscritto alle liste elettorali di Venezia e non sai dove si trova il tuo seggio, controlla sulla tessera elettorale o sul portale del Comune di Venezia.
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