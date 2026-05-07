Le elezioni comunali di Venezia 2026 sono uno degli appuntamenti principali della tornata amministrativa di primavera. Con Luigi Brugnaro al termine del secondo e ultimo mandato la città dopo dieci anni alla guida della città, Venezia si prepara a scegliere il nuovo sindaco tra 8 candidati supportati complessivamente da 19 liste.

Tra i temi centrali della campagna elettorale ci sono turismo, mobilità, gestione del centro storico e rapporto tra Venezia e la terraferma. Si vota domenica 24 maggio (ore 7–23) e lunedì 25 maggio (ore 7-15). In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco a Venezia

Il centrodestra schiera Simone Venturini, assessore al Turismo, allo Sviluppo economico e alla Coesione sociale del Comune di Venezia nell’amministrazione uscente di Brugnaro e considerato una delle figure centrali della giunta uscente. La sua candidatura è sostenuta da 5 liste.

Per il centrosinistra corre Andrea Martella, senatore della Repubblica e segretario regionale del PD Veneto, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione nel governo Conte II. La coalizione che sostiene Martella conta 7 liste, dall’area riformista fino alla sinistra civica e ambientalista.

Accanto ai due candidati dei poli principali concorrono 6 candidati civici e di lista minore: Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrin, Claudio Vernier, Roberto Agirmo e Luigi Corò.

Venezia, in quanto capoluogo del Veneto, conferisce a questa elezione un peso politico che va oltre i confini comunali: la sfida è osservata anche a livello nazionale come test politico per gli equilibri regionali.

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Le liste in campo

Centrodestra (5 liste) : Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista civica Venturini Sindaco, lista civica autonomista

: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista civica Venturini Sindaco, lista civica autonomista Centrosinistra (7 liste) : Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Martella e liste civiche di supporto

: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Martella e liste civiche di supporto Liste civiche indipendenti: una lista ciascuno per i candidati Martini, Del Zotto, Boldrin, Vernier, Agirmo e Corò

Come si vota a Venezia il 24 maggio

Venezia ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno. Vince al primo turno il candidato che supera il 50% + 1 dei voti validi. In caso contrario, i due più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda elettorale sono stampati i nomi dei candidati sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può:

votare solo la lista (il voto va anche al candidato sindaco collegato)

votare solo il candidato sindaco (nessun voto alla lista)

votare la lista e scrivere il nome di un candidato consigliere preferito

esprimere il voto disgiunto: barrare un candidato sindaco e una lista collegata a un candidato diverso

Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido.

Per tutto ciò che riguarda modalità di voto, scheda e preferenze, la guida completa alle elezioni amministrative su money.it risponde a ogni dubbio.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio a partire dalle ore 15:00, subito dopo la chiusura delle urne. Le prime proiezioni sono attese in serata.

In caso di ballottaggio, la stessa procedura si ripeterà il 7 e 8 giugno, con lo spoglio previsto dall’8 giugno alle ore 15:00.

Se sei iscritto alle liste elettorali di Venezia e non sai dove si trova il tuo seggio, controlla sulla tessera elettorale o sul portale del Comune di Venezia.