Elezioni amministrative Vicenza 2023: data, candidati e sondaggi

Elezioni amministrative Vicenza 2023, la guida al voto: grandi manovre in vista delle comunali che potrebbero essere accorpate ad alcuni degli appuntamenti delle elezioni regionali, anche se sulla data ancora non ci sono novità da parte del Viminale.

Salvo sorprese, in queste elezioni comunali a Vicenza dovrebbe essere di nuovo in campo Francesco Ruocco, l’attuale sindaco di centrodestra che dovrebbe essere sostenuto di nuovo da tutta la coalizione.

Giochi aperti nel centrosinistra, dove il Partito Democratico alla fine potrebbe decidere di puntare su Giacomo Possamai; resta da capire invece quali potrebbero essere le mosse del Movimento 5 Stelle e del terzo polo.

In attesa degli immancabili sondaggi elettorali, vediamo quale può essere la data delle elezioni amministrative Vicenza 2023, i possibili candidati e quali sono i dettami della legge elettorale.

Elezioni amministrative Vicenza 2023: la data

Ancora non è stata presa una decisione in merito alla data delle elezioni amministrative 2023; la scelta infatti si potrebbe intersecare con quella delle regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise.

Nel 2018 a Vicenza per il primo turno delle elezioni amministrative si è votato in data 10 giugno; cinque anni dopo le urne potrebbero tornarsi ad aprirsi con qualche settimana d’anticipo in caso di accorpamento con le regionali.

Per quanto riguarda gli orari, superata la fase più difficile della pandemia di recente si è tornati all’unica giornata di voto, con i seggi che resteranno aperti solo nella domenica indicata dal Viminale dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Vicenza un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi; i restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Alle elezioni amministrative 2018, con una vittoria al primo turno (50,64%) Francesco Ruocco è riuscito a riportare il centrodestra alla guida di Vicenza dopo i dieci anni targati Achille Variati.

Cinque anni più tardi alle elezioni amministrative Vicenza 2023 il centrodestra dovrebbe continuare a sostenere compatto Ruocco, con l’attuale primo cittadino che, anche se non ha ancora sciolto le riserve, può essere considerato già in campagna elettorale.

Anche il Partito Democratico al momento non ha scelto il suo candidato; tutti gli indizi però sembrerebbero portare verso la figura di Giacomo Possamai, attuale consigliere regionale ed enfant prodige del Pd vicentino.

Dopo non aver candidato nessuno nel 2018, alle prossime elezioni comunali dovrebbe essere della partita anche il Movimento 5 Stelle, con anche la lista Per Una Grande Vicenza che da tempo sta scaldando i motori in vista del voto.